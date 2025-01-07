  • вівторок

    7 січня, 2025

  • 9.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 7 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 9.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Екоінспекція не оцінила реконструкцію клумби за мільйон та оштрафувала підрядника в Миколаєві

У Миколаєві оштрафували підрядника за пошкодження дерева при облаштуванні клумби, скрин з відеоУ Миколаєві оштрафували підрядника за пошкодження дерева при облаштуванні клумби, скрин з відео

Під час облаштування клумби з лавкою на вулиці Соборній у Миколаєві металеве кільце прикріпили безпосередньо до живого дерева. Це порушує закон України «Про рослинний світ» та «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України».

Як повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції південно-західного округу, скарга на це порушення надійшла їм на гарячу лінію.

За результатами перевірки директора підрядної організації притягнули до адміністративної відповідальності. Складено протокол за статтею 153 КУпАП й накладено штраф у розмірі 510 гривень.

Інспекція також планує ініціювати роботи з демонтажу конструкції, щоб усунути порушення.

Нагадаємо, що у листопаді адміністрація Центрального району Миколаєва замовила реконструкцію клумби на Соборній за майже 1 мільйон гривень. Пізніше депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко пояснив, що за вказаною адресою планують провести благоустрій та встановити навколо дерев нову клумбу з лавками.

В свою чергу, голова Центрального району, депутат  Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза розповів, що основна вимога для підрядника — не нашкодити деревам.

Через дії підрядників на місці будівельних робіт постраждав платан

Роботи мали бути завершені до 1 грудня. Однак підрядник не встиг облаштувати територію до цього часу.

Останні новини про: реконструкція

Миколаївська міськрада планує виплатити ₴225 тис. переможцям конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3
Підрядник нової клумби на Соборній пояснив, чому не встигає її добудувати та як пошкодили платан
На Соборній встигли до Нового року відкрити клумбу за ₴1 млн із бюджету
Реклама

Читайте також:

новини

Головний архітектор Миколаєва про ідею перетворити ДОФ на науковий центр для вирішення проблем водопостачання: «Усі водоканали зможуть збиратися»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть запустити тролейбуси до Ракетного Урочища та Матвіївки

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Військовий туризм»: Кім анонсував запуск нових маршрутів на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Юлія Бойченко
новини

64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Юлія Бойченко

Останні новини про: реконструкція

На Соборній встигли до Нового року відкрити клумбу за ₴1 млн із бюджету
Підрядник нової клумби на Соборній пояснив, чому не встигає її добудувати та як пошкодили платан
Миколаївська міськрада планує виплатити ₴225 тис. переможцям конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3

Обстріли Миколаївщини: пошкоджено будинки та лінію електропередач, ППО збила два безпілотника

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси