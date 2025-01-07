Екоінспекція не оцінила реконструкцію клумби за мільйон та оштрафувала підрядника в Миколаєві

У Миколаєві оштрафували підрядника за пошкодження дерева при облаштуванні клумби, скрин з відео

Під час облаштування клумби з лавкою на вулиці Соборній у Миколаєві металеве кільце прикріпили безпосередньо до живого дерева. Це порушує закон України «Про рослинний світ» та «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України».

Як повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції південно-західного округу, скарга на це порушення надійшла їм на гарячу лінію.

За результатами перевірки директора підрядної організації притягнули до адміністративної відповідальності. Складено протокол за статтею 153 КУпАП й накладено штраф у розмірі 510 гривень.

Інспекція також планує ініціювати роботи з демонтажу конструкції, щоб усунути порушення.

Нагадаємо, що у листопаді адміністрація Центрального району Миколаєва замовила реконструкцію клумби на Соборній за майже 1 мільйон гривень. Пізніше депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко пояснив, що за вказаною адресою планують провести благоустрій та встановити навколо дерев нову клумбу з лавками.

В свою чергу, голова Центрального району, депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза розповів, що основна вимога для підрядника — не нашкодити деревам.

Через дії підрядників на місці будівельних робіт постраждав платан.

Роботи мали бути завершені до 1 грудня. Однак підрядник не встиг облаштувати територію до цього часу.