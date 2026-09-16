Три ліцеї Миколаєва не змогли набрати по два десяті класи: мережу закладів можуть переглянути

Три ліцеї Миколаєва не набрали необхідну кількість десятих класів. Фото: Ганна Личко, МикВісті

У Миколаєві ліцеї №51, №53 та №60 цього року не змогли набрати по два десяті класи. Через це у місті можуть переглянути затверджену мережу академічних ліцеїв.

Про це під час брифінгу 16 вересня повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, пишуть «МикВісті».

За її словами, у Миколаєві продовжує зменшуватися кількість учнів, які йдуть до десятих класів. На початку повномасштабної війни їх було 2297, а цього року — 1885. Тобто за цей час кількість десятикласників скоротилася на 18%.

Саме кількість учнів старших класів впливає на те, скільки академічних ліцеїв зможуть працювати у місті після реформи старшої школи.

З 1 вересня 2027 року ліцеї мають працювати за новими вимогами. Зокрема, вони повинні мати щонайменше два класи на паралелі та пропонувати не менше трьох профілів навчання.

Зараз у Миколаєві працюють 22 ліцеї. У червні 2026 року міська рада затвердила мережу академічних ліцеїв, однак вона ще може змінитися.

— Уже цього року три заклади освіти — 51-й ліцей, 53-й та 60-й — не змогли набрати два класи. Відповідно, за новим законом вони не можуть бути ліцеями, — сказала Ганна Личко.

Водночас зміни відбуватимуться поступово. Дітям, які вже навчаються у цих закладах, мають дати можливість закінчити старшу школу та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту.

За словами Ганни Личко, управління освіти стежитиме за тим, скільки учнів вступатиме до десятих класів у наступні роки. Від цього залежатиме, чи збережеться нинішня кількість академічних ліцеїв.

Загалом школярів у Миколаєві також стає менше. Цього навчального року їх на 2456 менше, ніж торік. А порівняно з початком повномасштабної війни кількість учнів у школах міста скоротилася на 13 618.

Нагадаємо, ще у квітні 2026 року в управлінні освіти Миколаєва повідомляли, що ліцеї №51, №53 та №60 можуть не відповідати майбутнім вимогам до академічних ліцеїв через недостатню кількість учнів у старших класах.

Тоді начальниця управління освіти Ганна Личко пояснювала, що з 1 вересня 2027 року ліцей має мати щонайменше два класи на паралелі та три профілі навчання. На той момент у Миколаєві було 22 ліцеї. В управлінні освіти також прогнозували подальше зменшення кількості випускників дев'ятих класів. До десятих класів у місті переходили близько 47% учнів.

Наприкінці квітня профільна депутатська комісія погодила проєкт мережі академічних ліцеїв, яка має запрацювати з 1 вересня 2027 року.