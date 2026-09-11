 Їдальню ліцею під Миколаєвом планують реконструювати за ₴55,4 млн

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Головна Новини Суспільство 17:00, 11 вересня, 2026

Їдальню ліцею під Миколаєвом планують реконструювати за ₴55,4 млн

Їдальня в одному з навчальних закладів Миколаєва, фото «МикВісті», узяте для ілюстраціїЇдальня в одному з навчальних закладів Миколаєва, фото «МикВісті», узяте для ілюстрації

У Мішково-Погоріловому планують повністю оновити будівлю їдальні обласного ліцею «Інгульський». На реконструкцію готові витратити до 55,4 мільйона гривень.

Тендер оголосив департамент містобудування та капітального будівництва Миколаївської ОВА, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro. Завершити реконструкцію мають до кінця 2027 року.

Йдеться не лише про ремонт самої їдальні. У будівлі планують відновити окремі конструкції, зокрема пошкоджені ділянки бетону та тріщини, а також провести внутрішнє оздоблення.

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Також оновлять інженерні системи: вентиляцію, електрику, холодопостачання та протипожежний захист. Для вентиляції передбачили нові припливні та припливно-витяжну установки. Будівлю також планують обладнати резервним живленням і дизельним генератором.

Окремо закуплять нове обладнання для кухні. Серед нього — пароконвекційна піч, електрична плита, п'ять холодильних і п'ять морозильних шаф. Також встановлять посудомийну машину та систему очищення води.

Проєкт передбачає і роботи навколо їдальні — у кошторисах окремо закладені благоустрій території та роботи з проїзною частиною.

Очікувана вартість усієї реконструкції становить 55 мільйонів 430 тисяч гривень. Остаточна сума стане відома після проведення торгів та укладання договору з підрядником.

Нагадаємо, підрядник досі не розпочав ремонт харчоблоку ліцею №3 у Миколаєві, хоча мав вийти на об'єкт ще минулого тижня. Мер Олександр Сєнкевич розкритикував затримку та доручив щодня контролювати роботи.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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