«Пройшов тиждень», — Сєнкевич розкритикував затримку з ремонтом харчоблоку ліцею №3 у Миколаєві
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- Юлія БойченкоРепортерка
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Підрядник досі не розпочав ремонт харчоблоку ліцею №3 у Миколаєві, хоча мав вийти на об'єкт ще минулого тижня. Мер Олександр Сєнкевич розкритикував затримку та доручив щодня контролювати роботи.
Про це йшлося 7 вересня під час апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».
Як відомо, на реконструкцію кухні та їдальні у ліцеї №3 планують витратити 27,4 мільйона гривень. Роботи фінансують за рахунок субвенції з державного бюджету. Також проєкт співфінансується Європейським Союзом у рамках програми Ukraine Facility.
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Директор управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук повідомив, що підрядник мав вийти на об'єкт 7 вересня.
Мер Олександр Сєнкевич нагадав, що це вже не перша обіцянка розпочати ремонт.
«Підрядник до харчоблоку ліцею №3 так і не приступив, хоча обіцяв на нашій зустрічі, що на минулому тижні вийде. Ну ось пройшов тиждень», — сказав мер.
Олександр Сєнкевич наголосив, що місту важливо використати отриману субвенцію вчасно. За його словами, проблеми з реалізацією проєкту можуть ускладнити отримання такого фінансування наступного року.
«Якщо ми не сплатимо субвенцію, ми вже не зможемо її отримати в наступному році. Вже ніякі домовленості, вже ніякі «попрошайнічества» мої не спрацюють», — сказав він.
Мер доручив керівництву управління капбудівництва посилити контроль за об'єктом і фактично щодня перевіряти, чи працює там підрядник.
«Прошу звернути увагу на цей об'єкт максимально. Починайте ваш день з того, що приїжджайте на третій ліцей і перевіряйте кількість людей, які там працюють. Ви мене почули?» — сказав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що у Миколаєві продовжують ремонтувати харчоблоки у двох ліцеях та двох гімназіях. Там мають замінити обладнання, внутрішні мережі та відремонтувати всі внутрішні конструкції. Передбачені ремонти харчоблоків у чотирьох закладах: ліцеях №3 та №40, гімназіях №46 та №52. Гроші виділили з фондів Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Співфінансують ремонт з місцевого бюджету.
Також у планах проєктування харчоблоку гімназії №20, щоб далі на конкурсі отримати субвенцію на ремонт.
Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва
Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:
- Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.
- Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.
- Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.
- Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.
У червні 2025 року виконком перерозподілив кошти на ремонт харчоблоків на ліцей №3 — 6,4 мільйона гривень та гімназії №52 — 7,2 мільйона гривень.
Після цього вже в липні виконком міськради перерозподілив 13 мільйонів гривень на реконструкцію харчоблоків у школах Миколаєва. Згідно з рішенням:
- 7,1 мільйона гривень отримає Миколаївський ліцей №40;
- 5,9 мільйона гривень — Миколаївська гімназія №46.
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