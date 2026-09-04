На ремонт харчоблоку гімназії №46 у Миколаєві витратять ще ₴11 млн

Проект харчоблоку в гімназії №46. Ілюстрація з платформи Dream

У Миколаєві на ремонт харчоблоку гімназії №46 планують спрямувати ще 11 мільйонів гривень — додаткові роботи з'явилися після коригування проєкту.

Про це пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи Prozorro.

Замовник робіт — управління капітального будівництва Миколаївської міської ради.

Основний договір на ремонт харчоблоку уклали ще у жовтні 2024 року з компанією «Танолбуд». Його вартість становила 22,25 мільйона гривень. Однак на сьогодні компанія отримала 11,4 мільйона гривень з них, свідчать дані моніторингового сайту використання публічних коштів Spending.

Пізніше проєкт і кошторис переглянули. Після цього з'ясувалося, що для завершення ремонту потрібні додаткові роботи. Їхня вартість становить 11 мільйонів гривень — майже половину від суми першого договору.

Новий тендер для цього не проводитимуть. Додаткові роботи замовили у тієї ж компанії — «Танолбуд». Закон дозволяє це зробити, якщо вони пов'язані з основним договором, а їхня вартість не перевищує 50% від його ціни. У цьому випадку додаткові роботи становлять 49,66%.

За документами, під час ремонту харчоблоку, зокрема, передбачені роботи з вентиляцією, освітленням, підлогою та оздобленням. Також у проєкті є сантехніка, мийні ванни, безконтактні змішувачі та питний фонтан.

Додаткові роботи мають завершити до 30 жовтня 2026 року.

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

У червні 2025 року виконком перерозподілив кошти на ремонт харчоблоків на ліцей №3 — 6,4 мільйона гривень та гімназії №52 — 7,2 мільйона гривень.

Після цього вже в липні виконком міськради перерозподілив 13 мільйонів гривень на реконструкцію харчоблоків у школах Миколаєва. Згідно з рішенням: