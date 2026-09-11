 Депутати підтримали створення наглядових рад у коледжах Миколаївщини

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Головна Новини Самоврядування 7:00, 11 вересня, 2026

Депутати підтримали створення наглядових рад у коледжах Миколаївщини

Ілюстраційне фото: КНУБАУ шести коледжах Миколаївщини створять наглядові ради. Ілюстраційне фото: КНУБА

У шести комунальних закладах фахової передвищої освіти Миколаївської області створять наглядові ради.

Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії Миколаївської обласної ради 10 вересня, повідомляють «МикВісті».

Проєкт рішення передбачає затвердження положення про наглядову раду закладу фахової передвищої освіти, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст Миколаївської області.

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Як пояснила керуюча справами виконавчого апарату Миколаївської обласної ради Тетяна Лабарткава, ініціатива пов’язана з виконанням вимог статті 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту».

За її словами, у комунальній власності області перебувають шість закладів фахової передвищої освіти, які працюють у різних сферах.

Наглядові ради планують створити у шести комунальних закладах фахової передвищої освіти області:

  • Миколаївському фаховому коледжі музичного мистецтва;
  • Миколаївському фаховому коледжі культури і мистецтв;
  • Миколаївському фаховому коледжі фізичної культури;
  • Новобузькому фаховому педагогічному коледжі;
  • Миколаївському базовому медичному фаховому коледжі;
  • Первомайському медичному фаховому коледжі.

Після затвердження положення у кожному із закладів планують сформувати персональний склад наглядових рад.

Зазначимо, перед розглядом на сесії проєкт положення одноголосно підтримали члени профільної комісії Миколаївської обласної ради. Документ визначає єдині вимоги до формування та роботи наглядових рад.

Рішення підтримали 35 депутатів, дев’ять не голосували. Голосів «проти» та «утримався» не було.

Нагадаємо, у 2024 році Миколаївська міська рада ухвалила рішення, відповідно до якого на електротрансі мають створити наглядову раду. Зараз депутатам пропонують затвердити новий статут підприємства. Зокрема, щоб розділити повноваження між наглядовою радою та керівництвом КП.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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