 Первомайськ підписав угоду з Данією про фінансування реконструкції пологового за €6,2 млн

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Головна Новини Суспільство 14:10, 10 вересня, 2026

Первомайськ підписав угоду з Данією про фінансування реконструкції пологового за €6,2 млн

Пологовий будинок у Первомайську. Фото: Гард.CityПологовий будинок у Первомайську. Фото: Гард.City

Первомайськ підписав угоду з міжнародними партнерами про фінансування реконструкції та модернізації пологового будинку. Загальна вартість проєкту становить 6,2 мільйона євро.

Про це повідомив міський голова Первомайська Олег Демченко під час звіту за перше півріччя роботи, пишуть «МикВісті».

За його словами, протягом першого півріччя 2026 року міська влада проводила переговори та консультації з міжнародними партнерами. За результатами цієї роботи сторони підписали угоду.

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Фінансування проєкту надають уряд Данії, Міністерство закордонних справ Данії та Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).

Проєкт передбачає комплексну реконструкцію будівлі. Зокрема, планують провести термомодернізацію, оновити інженерні мережі, встановити енергоефективне обладнання, резервні системи накопичення електроенергії та облаштувати сучасне укриття.

Окремий акцент зроблять на енергетичній автономності медзакладу. У межах проєкту планують встановити сонячну електростанцію, теплові насоси для опалення та облаштувати свердловини.

— Це буде одна з найбільших інвестицій у розвиток медичної галузі громади за останні роки, — зазначив Олег Демченко.

Раніше у міськраді повідомляли, що за один опалювальний сезон витрати пологового будинку на енергоносії становили 8,5 мільйона гривень. Після реконструкції очікують скоротити витрати на утримання будівлі приблизно на 70% — орієнтовно до 3 мільйонів гривень на рік.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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