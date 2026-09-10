 У Миколаєві за ₴7,5 млн відремонтують аварійний колектор біля ринку «Штрасе»

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Головна Новини Економіка 15:20, 10 вересня, 2026

У Миколаєві за ₴7,5 млн відремонтують аварійний колектор біля ринку «Штрасе»

Аварія на колекторі в мікрорайоні Намив, 2025 рік Фото: водоканалАварія на колекторі в мікрорайоні Намив, 2025 рік Фото: водоканал

У Миколаєві відремонтують 115 метрів каналізаційного колектора біля ринку «Штрасе» на Намиві, де ще у лютому 2025 року стався обвал труби. Вартість робіт становить близько 7,5 мільйона гривень, а розпочати їх планують до кінця вересня.

Про це під час апаратної наради 7 вересня повідомив директор МКП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов, пишуть «МикВісті».

Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук запитав, коли розпочнуть ремонт колектора біля ринку «Штрасе» та приберуть тимчасові шланги для перекачування стоків.

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— Ви сказали, що у водоканалі зменшується витрата пального на відкачування на Намиві. А коли почнуться роботи з відновлення цієї КНС і вони почнуть там працювати без цих шлангів навколо ринку «Штрасе»? — запитав Віктор Дмитрук.

Геннадій Ізюмов повідомив, що тендер уже провели. За його словами, роботи фінансуватимуть за рахунок донорської допомоги, а зараз триває процес укладання договору з підрядником.

— По ринку «Штрасе» вже відбувся тендер. Нам виділили кошти — це донорська допомога на проведення робіт. Підрядник — УСО. Зараз стадія укладання договору. Очікуємо, що до кінця місяця він приступить до роботи, — сказав Геннадій Ізюмов.

За даними закупівлі, яку «Миколаївводоканал» оголосив 26 серпня, йдеться про поточний ремонт каналізаційного колектора діаметром 800 міліметрів на території ринку «Штрасе» за адресою вулиця Озерна, 14. Відремонтувати мають 115 метрів колектора.

Очікувана вартість робіт становила близько 7,7 мільйона гривень. Переможцем торгів стало ТОВ «Укрспецоборудование», яке запропонувало виконати ремонт за 7,49 мільйона гривень. За умовами закупівлі, роботи мають завершити до 30 листопада 2026 року.

Під час апаратної наради Геннадій Ізюмов також розповів про витрати пального підприємства. За його словами, водоканал власними силами замінив близько 4,3 кілометра водопровідних мереж, і пальне використовували, зокрема, для проведення цих робіт.

Окремо директор водоканалу розповів про роботу чотирьох перекачувальних станцій, встановлених на аварійних ділянках. За його словами, для роботи генераторів витрачали понад дев'ять тонн пального. Після встановлення датчиків контролю витрати зменшилися на 2,4 тонни за місяць.

— Як приклад, у нас встановлено чотири перекачувальні станції на провалах. Витрати пального на цих генераторах були понад дев'ять тонн. Після встановлення датчиків контролю палива використання за місяць одразу скоротилося на 2,4 тонни, — сказав Геннадій Ізюмов.

Нагадаємо, у лютому 2025 року на Намиві біля ринку «Штрасе» сталася аварія на каналізаційному колекторі. Тоді у водоканалі повідомили, що після обстеження та телеінспекції фахівці виявили обвал колектора через газову корозію. Підприємство розпочало аварійно-ремонтні та земляні роботи.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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