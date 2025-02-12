У Миколаєві обвалився каналізаційний колектор: розпочались аварійно-ремонтні роботи

У мікрорайоні Намив у Заводському районі Миколаєва сталася аварія на каналізаційному колекторі.

Як повідомила пресслужба комунального підприємства «Миколаївводоканал», обвал труби стався через газову корозію.

«В мікрорайоні Намив на ринку Штрассе сталася аварія на каналізаційному колекторі. Після ретельного обстеження фахівцями та проведеної телеінспекції було виявлено обвал колектора в результаті газової корозії. Розпочались аварійно-ремонтні роботи. На даний час тривають земляні роботи», – йдеться у повідомленні.

Аварія на колекторі в мікрорайоні Намив, фото: «Миколаївводоканал» Аварія на колекторі в мікрорайоні Намив, фото: «Миколаївводоканал» Аварія на колекторі в мікрорайоні Намив, фото: «Миколаївводоканал»

Нагадаємо, торік працівники МКП «Миколаївводоканалу» ліквідували понад дві тисячі аварій на водопровідних мережах міста. У пікові періоди їх кількість перевищувала 70 на добу. Фахівці підприємства усунули понад 7,5 тисячі засмічень каналізації.