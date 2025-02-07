У «Миколаївводоканалі» відзвітували, що за рік ліквідували понад 2 тисячі аварій

«Миколаївводоканал» проводить ремонтні роботи в місті. Фото: пресслужба комунального підприємства

Торік працівники МКП «Миколаївводоканалу» ліквідували понад дві тисячі аварій на водопровідних мережах міста. У пікові періоди їх кількість перевищувала 70 на добу.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, за рік фахівці підприємства усунули понад 7,5 тисячі засмічень каналізації.

«У пікові періоди траплялося понад 70 аварій на добу. Наразі ситуацію вдалося стабілізувати, знизивши кількість пошкоджень до 5-7 на добу», — йдеться у повідомленні.

У мерії нагадали, що у разі аварії чи засмічення каналізації слід звернутися до «Миколаївводоканалу». Можна зателофунувати на цілодобову гарячу лінію: 30-36-68. Або зв’язатися з диспетчером каналізації за номером 30-36-37 (до 20:00) чи 30-36-84 (з 20:00 до 08:00).

Раніше «Миколаївводоканал» відзвітував про завершення кількох проєктів із заміни каналізаційних мереж.