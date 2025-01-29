«Миколаївводоканал» відзвітував про оновлення водних мереж міста

В комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» відзвітували про завершення кількох проєктів із заміни каналізаційних мереж.

Комунальники зазначили, що наразі реконструюють ділянки на перетині 6-ї Слобідської та вулиці Ігоря Бедзая, де завершують заміну трубопроводу.

«Миколаївводоканал» проводить ремонтні роботи в місті. Фото: пресслужба комунального підприємства «Миколаївводоканал» проводить ремонтні роботи в місті. Фото: пресслужба комунального підприємства «Миколаївводоканал» проводить ремонтні роботи в місті. Фото: пресслужба комунального підприємства

«Кілька місяців тому, тут стався провал. При обстеженні трубопроводу між 6 та 7-ою Слобідською, виявилось, що залізобетонна труба діаметром 600 міліметрів повністю зруйнована газовою корозією», — йдеться у повідомленні.

В результаті замінили ділянку довжиною 95 метрів на пластикову трубу та провели фінальну телеінспекцію, аби переконатися в якості виконаних робіт.

Раніше повідомлялось, що миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оголосив про старт конкурсу на посади трьох незалежних членів наглядової ради комунального підприємства «Миколаївводоканал».