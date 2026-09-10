ВАКС закрив справу щодо двох обвинувачених у зловживанні службовим становищем на Південноукраїнській АЕС

Південноукраїнська АЕС. Фото: ua.depositphotos.com

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності двох обвинувачених у справі, пов’язаній із розкраданням коштів на Південноукраїнській атомній електростанції.

Провадження щодо них суд закрив у зв’язку із закінченням строків давності, про що свідчить ухвала від 26 серпня.

Йдеться про обвинувачення за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за якою обвинувачували співвласника ТОВ «ПівденьБудРесурс» Сергія Юркевича.

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У справі статус обвинувачених також мають 13 людей. Зокрема колишній президент НАЕК «Енергоатом» Віссаріон Кім та його син Артем Кім, Олексій Рибак, Олексій Масолобов, Володимир Богатчук, Дмитро Лисенко, Антон Костянецький, Світлана Костянецька, Юрій Дмитренок, Дмитро Соловйов, Дмитро Соколов та Едуард Самоткал.

Суд задовольнив клопотання захисників та звільнив обох чоловіків від кримінальної відповідальності через сплив строків давності. Відповідну частину об’єднаного кримінального провадження закрили.

Також ВАКС скасував арешт майна Юркевича. Йдеться про три квартири та корпоративні права у ТОВ «Південьбудресурс».

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід трьом обвинуваченим у справі Південноукраїнської АЕС, замість застави їм призначили особисте зобов’язання.

Розкрадання ₴12,3 млн на Південноукраїнській АЕС

Нагадаємо, як у 2021 році правоохоронці повідомили про підозри начальнику управління виробничо-технічної комплектації Південноукраїнської АЕС Дмитру Соколову та посібнику-фактичному керівнику двох компаній.

За даними слідства, він у 2011-2012 роках сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціювання, які проводять АЕС. Через те, що обладнання поставили за завищеними цінами, державі завдано збитків на понад 12,3 мільйона гривень. Чоловіків звинувачують у частині 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Чиновнику загрожує до 12 років ув'язнення.

Варто зазначити, що перші повідомлення про можливе розкрадання з'явилися у травні 2014 року після перевірки державної фінансової інспекції у Миколаївській області.

У грудні 2021 року вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу Дмитра Соколова та вирішив його судити заочно, тому що той з 2016 року переховується за кордоном.

У липні 2022 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі.