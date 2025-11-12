  • середа

ВАКС змінив запобіжний захід у справі Південноукраїнської АЕС і перерахував ₴6,8 млн застави у благодійний фонд

Південноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплексПівденноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплекс

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід трьом обвинуваченим у справі Південноукраїнської АЕС, замість застави їм призначили особисте зобов’язання.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Зазначається, що суд вирішив перерахувати раніше внесену заставу понад 6,8 мільйонів гривень на рахунок благодійного фонду «Повернись живим».

Обвинувачені зобов’язані з’являтися до суду за кожним викликом та повідомляти про зміну місця проживання. Ці обов’язки діятимуть до 11 січня 2026 року.

У повідомленні додали, якщо вимоги суду не виконуватимуться, запобіжний захід можуть посилити або накласти грошове стягнення.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу проти чотирьох осіб, яких підозрюють у розкрадання 12,3 мільйона гривень при закупівлі систем кондиціювання на Південноукраїнській АЕС.

Розкрадання ₴12,3 млн на Південноукраїнській АЕС

Нагадаємо, як у 2021 році правоохоронці повідомили про підозри начальнику управління виробничо-технічної комплектації Південноукраїнської АЕС Дмитру Соколову та посібнику-фактичному керівнику двох компаній.

За даними слідства, він у 2011-2012 роках сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціювання, які проводять АЕС. Через те, що обладнання поставили за завищеними цінами, державі завдано збитків на понад 12,3 мільйона гривень. Чоловіків звинувачують у частині 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Чиновнику загрожує до 12 років ув'язнення.

Варто зазначити, що перші повідомлення про можливе розкрадання з'явилися у травні 2014 року після перевірки державної фінансової інспекції у Миколаївській області.

У грудні 2021 року вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу Дмитра Соколова та вирішив його судити заочно, тому що той з 2016 року переховуэться за кордоном.

У липні 2022 року НАБУ та САП завершили розслідування у справі.

