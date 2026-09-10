 У Миколаєві з 1 жовтня планують підвищити тариф на водовідведення до ₴41 за кубометр

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Головна Новини Суспільство 10:47, 10 вересня, 2026

У Миколаєві з 1 жовтня планують підвищити тариф на водовідведення до ₴41 за кубометр

Будівля «Миколаївводоканалу», фото «МикВісті»Будівля «Миколаївводоканалу», фото «МикВісті»

У Миколаєві планують підвищити тариф на водовідведення для населення. З 1 жовтня вартість послуги може зрости з нинішніх 16,51 гривні до 41,26 гривні за кубометр.

Про намір змінити тариф повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївводоканал». Відповідний документ опублікований на сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

Зараз тариф на водовідведення для населення становить 13,76 гривні за кубометр без ПДВ, або 16,512 гривні з податком. Підприємство пропонує встановити його на рівні 34,38 гривні без ПДВ — відповідно, для споживачів послуга коштуватиме 41,256 гривні за кубометр з урахуванням податку.

У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» повідомили про намір змінити тарифУ комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» повідомили про намір змінити тариф
У комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» повідомили про намір змінити тарифУ комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» повідомили про намір змінити тариф

У «Миколаївводоканалі» пояснюють необхідність перегляду тарифу тим, що нинішню вартість послуги розраховували ще за показниками 2021 року. За даними підприємства, відтоді електроенергія подорожчала на 57,7%, паливно-мастильні матеріали — у 2,18 раза, а податки та збори — у 2,86 раза. Також зросли витрати на ремонт мереж, прожитковий мінімум і тарифна ставка працівників.

За розрахунками водоканалу, чинний тариф покриває лише 38,1% собівартості водовідведення. Повна собівартість послуги зараз оцінюється у 32,58 гривні за кубометр без ПДВ.

Зауваження та пропозиції щодо зміни тарифу містяни можуть подати протягом семи календарних днів, починаючи з 10 вересня.

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Раніше директор КП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов обіцяв, що до кінця 2026 року тариф на водопостачання для населення не змінюватиметься.

Раніше тодішній очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обіцяв зробити усе, щоб тариф на централізоване питне водопостачання для миколаївців не зріс.

Своєю чергою мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що місто тепер сплачує за воду з нового водогону за лічильником, що може вплинути на тариф для споживачів. У водоканалі озвучували, що після запуску нових очисних споруд тариф на воду для Миколаєва може становити до 100 гривень за кубометр.

Також Олександр Сєнкевич зазначав, що чинний тариф на воду для населення не покриває операційних витрат КП «Миколаївводоканал» та не дає підприємству можливості повноцінно працювати й розвиватися.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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