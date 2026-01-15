Сєнкевич: Миколаїв фактично купує воду з нового водогону, й це може вплинути на тариф, бо держава встановила лічильник в кінці труби

Насосна станція нового водогону для Миколаєва, фото «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що місто тепер сплачує за воду з нового водогону за лічильником, що може вплинути на тариф для споживачів.

Про це міський голова сказав під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

— Водогін знаходиться на території області. «Миколаївводоканал» фактично купує цю воду. Ця труба побудована, передана державному агентству водних ресурсів. Труба заходить на територію водоканалу — там стоїть лічильник. Фактично зараз ми платимо їм щомісячно за поставлену ними нам воду. Якщо вода з Дніпра була через нашу насосну станцію, то ми платили за використання водних ресурсів. То сьогодні ми фактично купуємо цю воду — послугу. У цієї води є ціна. Власне, оскільки змінилася і ця складова — це відповідь на питання, чому тариф має зрости. Як мінімум, ми купуємо цю воду, — сказав Олександр Сєнкевич.

Варто зазначити, що раніше Миколаїв отримував воду з Дніпра. Тоді «Миколаївводоканал» сам утримував увесь водогін: оплачував електроенергію для перекачки, зарплати персоналу, ремонт і обслуговування мережі, а також державні платежі за користування водними ресурсами. Тобто усі витрати місто покривало власним коштом і фактично не платило державі «за воду».

Зараз ця модель змінилася. Новий водогін перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області, і саме офіс забезпечує його роботу — платить за електроенергію, персонал, обслуговування та подачу води. «Миколаївводоканал» має з офісом укладений договір і сплачує за отриманий обсяг води за лічильником. Тобто місто платить не «за воду як таку», а за комплекс послуг із її перекачування та утримання магістралі.

Там зокрема розповідається, що запустити нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві обіцяють вже з січня 2026 року, але повноцінно їх обіцяють запустити пізніше. Їх побудували за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.