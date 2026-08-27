Миколаївська міськрада має затвердити новий статут електротрансу, який передбачає наглядову раду

На КП «Миколаївелектротранс» мають створити наглядову раду. Фото: МикВісті

У 2024 році Миколаївська міська рада ухвалила рішення, відповідно до якого на електротрансі мають створити наглядову раду. Зараз депутатам пропонують затвердити новий статут підприємства. Зокрема, щоб розділити повноваження між наглядовою радою та керівництвом КП.

Про це йшлося на комісії питань з ЖКГ 26 серпня, повідомляють «МикВісті».

Відповідно до проєкту рішення, міськраді пропонують затвердити статут КП «Миколаївелектротранс» у новій редакції. За словами заступника начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олега Кукси, зміни потрібні для закріплення повноважень наглядової ради та розмежування функцій власника (Миколаївської міськради — прим.), наглядової ради і керівництва підприємства.

— Ми це робимо на виконання рішення Миколаївської міської ради від 28 листопада 2024 року, — сказав Олег Кукса.

— Два роки ще не минуло, а ми вже робимо, — прокоментував голова комісії Дмитро Іванов («Пропозиція»).

До Олега Кукси члени комісії не мали питань. Натомість депутат Євген Прудник (обраний від «ОПЗЖ») сказав, що вони є до наглядових рад у цілому. Як приклад він навів водоканал.

— Я взагалі від початку виступав проти створення наглядових рад у комунальних підприємствах. І дивлячись на те, що відбувається в Миколаївводоканалі, мені здається, я не помилився в своєму баченні. Тому я не розумію, навіщо ми її створюємо і в Миколаївелектротрансі та будь-якому іншому комунальному підприємстві, — сказав депутат.

Голова комісії зауважив, що наглядові ради повинні бути на великих підприємствах. А якщо вони неправильно працюють, то їх треба «підправити». Проте Євген Прудник вважав, що штат працівників підприємств вже достатньо великий.

—- У нас є цілі департаменти, цілі управління, які керують тими чи іншими комунальними підприємствами. У нас є профільні заступники міського голови, які відповідають за напрямками за різні підприємства. У нас на самому підприємстві є великий штат працівників, а ми ще щось створюємо. Навіщо створювати такий штат людей і ще утримувати наглядову раду, — заявив депутат Євген Прудник.

На його думку, електротранс має три основні проблеми, які впираються у фінансування: необхідність заміни застарілих трамвайних колій, автопарку тролейбусів та трамваїв та працівники.

— Що може ініціювати такого стратегічного нового наглядова рада? Я не розумію, — заявив Євген Прудник.

За словами заступника начальника управління транспортного комплексу, наглядова рада консультуватиме та перевірятиме закупівлі.

— Наглядова рада буде перевіряти закупівлі, консультувати будуть підприємство, радитись, як мінізувати закупівлі вище вказаних, — відповів на питання Олег Кукса.

Також на засіданні зауважили, що конкурсний відбір у наглядову раду електротрансу уже відбувся. І у вересні представлять кандидатури.

Обговорення питання щодо наглядових рад. Скриншот з трансляції засідання комісії з питань ЖКГ

Дмитро Іванов навів приклад наглядової ради водоканалу, що вона не дала повної картини депутатам, коли звітувала.

— Ми з вами слухали відповіді наглядової ради і нам було трошки прикро, що наглядова рада не дала нам повної картини, — сказав Дмитро Іванов про водоканал.

У цілому він вважав, що наглядові ради потрібні на комунальних підприємствах.

— Я вважаю, що їх треба обирати і треба керувати у напрямку, куди вони потрібні,— сказав Дмитро Іванов.

У цілому комісія погодила проєкт рішення про зміну статуту електротрансу. Його мають розглянути на сесії Миколаївської міськради.

Нагадаємо, у Миколаєві визначили трьох переможців конкурсу на посади незалежних членів наглядової ради комунального підприємства «Миколаївелектротранс». За словами мера Олександра Сєнкевича, до складу конкурсної комісії увійшли депутати, представники експертного середовища та міжнародні партнери.

Переможницями конкурсу стали юристка Вікторія Огриза, фахівчиня з внутрішнього аудиту Мар’яна Яшна та Надія Васильєва, яка очолювала Microsoft Ukraine та Kyivstar.

Конфлікти з наглядовою радою водоканалу

У червні стало відомо, що поліція розслідує кримінальне провадження щодо неподання декларацій членами Наглядової ради комунального підприємства «Миколаївводоканал». Як зʼясували «МикВісті», провадження стосується двох іноземних членів Наглядової ради — Ганни Монтавон та Бйорна Кааре Єнсена.

Після відкриття кримінального провадження Ганна Монтавон заявила, що не подала декларацію через рекомендацію радниці мера Юлії Мінчевої. У тому ж зверненні вона просила Олександра Сєнкевича усунути Юлію Мінчеву від впровадження корпоративного управління на підприємстві.

У коментарі «МикВісті» Юлія Мінчева заперечила, що давала офіційні або письмові рекомендації не декларуватися. Вона підтвердила лише неформальну розмову, під час якої сказала, що система, наскільки їй відомо, технічно не підтримує англомовний інтерфейс. Юлія Мінчева також заявила, що супровід декларування не входив до її обов’язків як позаштатної радниці.

Уповноважений водоканалу з питань протидії корупції Ігор Блошко, за заявою якого поліція відкрила провадження, стверджував, що двічі офіційно попереджав членів Наглядради про необхідність подати декларації. Востаннє він нагадав про строк 31 березня, а після його спливу звернувся до правоохоронців. Водночас Ігор Блошко вважав, що перевірити декларування ще кандидатів мала міська рада, яка формувала склад Наглядради.

У липні Ганна Монтавон заявила, що залишилася «сам на сам» із кримінальною справою та самостійно найняла адвокатів, оскільки Антикорупційна ініціатива ЄС не забезпечила їй захисту. Водночас вона не заперечувала самого обов’язку декларуватися.

У липні також тривала дискусія щодо страхування членів наглядової ради: Ганна Монтавон пояснювала необхідність страхування відповідальності вартістю 1,3 мільйона гривень через складні й непопулярні рішення, тоді як депутат Федір Панченко назвав це марнотратством. Саму ідею витратити ₴1,3 млн на таке страхування місто анонсувало ще наприкінці червня 2026 року.

Проблеми навколо нової моделі управління водоканалом стосуються не лише декларування і страхування. Наглядрада також вступила у публічний конфлікт із колишнім технічним директором Василем Тельпісом, який пропрацював у системі підприємства понад 40 років.

Наглядрада заявила, що Василь Тельпіс нібито сам бажав звільнитися, однак він це заперечив. Окремо сторони по-різному описували вплив Наглядради на кадрове рішення: Ганна Монтавон заявляла, що рада не має стосунку до звільнення, тоді як генеральний директор Геннадій Ізюмов називав його ініціативою Наглядради.

Крім того Ганна Монтавон заявила, що система запуску наглядових рад у Миколаєві перебуває на «хаотичному рівні». Що про це сказали міський голова та інші представники мерії, читайте у статті «МикВісті».