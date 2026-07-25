«Мінус одна наглядрада», — Монтавон заявила про хаос. Що відповіли Сєнкевич і посадовці

Ганна Монтавон, Олександр Сєнкевич, Фото відредаговане AI (прибрана 3 особа з фото, OpenAI, Firefly) з оригінального фото пресслужби міськради Миколаєва 3 червня 2024 року

Голова Наглядради МКП «Миколаївводоканал», юристка з міжнародним досвідом Ганна Монтавон заявила, що система запуску наглядових рад у Миколаєві перебуває на «хаотичному рівні». Як приклад вона навела Наглядову раду КУ «Агенція розвитку Миколаєва», семеро членів якої достроково склали повноваження менш ніж через місяць після початку роботи. За її словами, однією з причин стала відсутність завчасних роз’яснень щодо обов’язкового декларування.

Про це Ганна Монтавон написала 21 липня на своїй особистій сторінці у Facebook.

Після її заяви «МикВісті» звернулися по коментарі до міського голови Олександра Сєнкевича, віцемера Сергія Коренєва, колишнього директора Агенції розвитку Віктора Сікаленка та виконувача обов’язків директора Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Віталія Ярошенка. Олександр Сєнкевич і Сергій Коренєв не погодилися з оцінкою Ганни Монтавон, Віктор Сікаленко назвав інші причини призупинення роботи ради, а Віталій Ярошенко навів дані про інформування її членів. Водночас частина конкретних питань — зокрема хто відповідав за повний супровід членів Наглядрад і як мер відреагував на вимогу усунути його радницю Юлію Мінчеву від корпоративного управління — залишилася без відповіді.

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«Мінус одна Наглядова рада»

За версією Ганни Монтавон, Наглядова рада «Агенції розвитку Миколаєва» почала працювати 2 грудня 2025 року. До неї увійшли семеро миколаївських та українських підприємців і громадських активістів. Уже 31 грудня, стверджує вона, рада фактично припинила діяльність, зокрема через проблеми з декларуванням.

— Члени Наглядової ради не були завчасно проінструктовані щодо обов’язку подати декларації і дізналися про це лише після початку роботи, — написала Ганна Монтавон.

Ганна Монтавон заявила, що через відсутність роз’яснень щодо декларацій місто вже втратило 7 членів Наглядради Агенції і ризикує втратити ще двох. Скриншот з публікації Ганна Монтавон заявила, що через відсутність роз’яснень щодо декларацій місто вже втратило 7 членів Наглядради Агенції і ризикує втратити ще двох. Скриншот з публікації

Ганна Монтавон назвала цей випадок показником «хаотичного рівня» корпоративного управління: немає прописаного процесу запуску рад, відповідальних за інформування, письмової пам’ятки, юридичного роз’яснення, строків декларування та підтвердження, що кожен член ради ознайомився з вимогами до першого засідання.

– Через такі системні провали місто втрачає небайдужих, розумних і професійних людей — людський ресурс, який міг працювати для розвитку Миколаєва. Вже є 7 таких людей. Зараз ризикуємо втратити ще 2, — зазначила вона.

У цьому конфлікті є й особистий вимір. Сама Ганна Монтавон — юристка з міжнародним досвідом. Однак вона також не подала декларацію як членкиня Наглядради «Миколаївводоканалу». У травні 2026 року поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про неподання декларації. За даними реєстру Національного агентства з питань запобігання корупції, на той момент декларацій не було у Ганни Монтавон та Бйорна Кааре Єнсена. Станом на публікацію новини про підозру нікому не повідомляли.

Ганна Монтавон заявляє, що через системні провали в організації корпоративного управління Миколаїв втрачає міжнародних фахівців та експертів. Фото: Ганна Монтавон

В Агенції кажуть: декларації подали, причина була іншою

Колишній директор КУ «Агенція розвитку Миколаєва» Віктор Сікаленко, який очолював установу під час роботи Наглядради, у коментарі «МикВісті» підтвердив, що питання зі своєчасним декларуванням окремих членів виникало. Водночас він заперечив, що ситуація мала кризовий характер.

— Після отримання відповідних роз’яснень усі члени Наглядової ради виконали вимоги чинного законодавства та подали необхідні декларації. Таким чином, зазначене питання було повністю вирішено відповідно до законодавства України, — повідомив Віктор Сікаленко.

За словами Віктора Сікаленка, проблема не спричинила збоїв у роботі установи, а процес відбувався у звичайному робочому порядку. Він зазначив, що виконком ухвалив рішення про призупинення роботи Наглядради. Головною причиною, за його версією, стала зайнятість її членів: представники бізнесу, громадського сектору, освіти та міжнародних організацій працювали у раді безоплатно й не могли системно приділяти їй достатньо часу.

Віктор Сікаленко підтвердив, що окремим членам Наглядради знадобилися роз’яснення, після яких вони подали декларації. Водночас із його коментаря не зрозуміло, коли саме ці роз’яснення надали. Декларування він не називає причиною призупинення роботи ради, тоді як Ганна Монтавон називає його однією з причин.

Віктор Сікаленко запевнив, що всі члени Наглядради Агенції подали декларації після роз'яснень. Фото: Агенція розвитку

Сєнкевич не погодився, але на два питання не відповів

«МикВісті» запитали міського голову Олександра Сєнкевича, чи погоджується він з оцінкою реформи як хаотичної, чи справді Наглядрада Агенції припинила роботу через декларування та як він відреагував на лист Ганни Монтавон із вимогою усунути Юлію Мінчеву від питань корпоративного управління.

— Реформа корпоративного управління в Миколаєві відбувається системно. Це складний і тривалий процес, у якому залучені різні сторони, і, як у будь-якій трансформації, можуть виникати окремі робочі моменти. На них ми реагуємо і все вирішуємо, — відповів Олександр Сєнкевич через пресслужбу.

Міський голова запропонував оцінювати реформу за ефективністю комунальних підприємств, якістю послуг і фінансовими показниками, а не за організаційними дискусіями.

Олександр Сєнкевич відкинув закиди про хаос у реформі запуску наглядових рад. Фото: Укрінформ

Монтавон уже заявляла про «системний занепад» водоканалу

Це не перша публічна критика Ганною Монтавон стану комунального управління у Миколаєві. 30 червня, звітуючи перед депутатами про перші місяці роботи Наглядради «Миколаївводоканалу», вона заявила про «системний занепад» підприємства. За її словами, збитковість водоканалу на 2026 рік сягнула майже 700 мільйонів гривень.

— І це не результат війни. Це приклад системного занепаду, — сказала Ганна Монтавон депутатам.

Під час того ж виступу Ганна Монтавон сказала, що підприємство керування над підприємством втратили «навіть не чотири роки назад, а суттєво раніше».

Олександра Сєнкевича вперше обрали міським головою у листопаді 2015 року. Тому, хоча Ганна Монтавон прямо не називала мера відповідальним за стан водоканалу, значна частина описаного нею тривалого занепаду припадає на період його керівництва містом. Це створює додаткову суперечність із нинішньою відповіддю Олександра Сєнкевича: він сам запропонував оцінювати реформу за ефективністю підприємств, якістю послуг і фінансовими показниками.

Однак на два конкретні питання — про причини припинення роботи Наглядради Агенції та свою реакцію на вимогу щодо Юлії Мінчевої — Олександр Сєнкевич не відповів. Пресслужба порадила звернутися до Віталія Ярошенка.

Віцемер Сергій Коренєв, який відповідно до розподілу обов’язків курує КУ «Агенція розвитку Миколаєва», у коментарі «МикВісті» повідомив, що погоджується з позицією Олександра Сєнкевича та не має що до неї додати.

Віце-мер Сергій Коренев та голова Наглядради водоканалу Ганна Монтавон. Фото: міськрада

Департамент попереджав, хоча не вважає це своїм обов’язком

Після переадресації від міського голови «МикВісті» звернулися до виконувача обов’язків директора профільного департаменту Віталія Ярошенка. Він наголосив, що Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції формально не має повноважень супроводжувати кампанію декларування членів Наглядрад.

Водночас департамент за власною ініціативою направив Агенції розвитку лист із роз’ясненнями та вимогами щодо електронного декларування. Установа відповіла, що голову й членів Наглядради поінформували про обов’язок подати декларації, зокрема декларації кандидатів за 2024 рік до 29 грудня 2025 року, а також передали їм лист департаменту.

У відповіді Віталія Ярошенка немає дати, коли саме департамент направив лист і коли члени ради його отримали. Тому з неї неможливо встановити, чи поінформували людей до початку роботи Наглядради 2 грудня, чи вже після першого засідання, як стверджує Ганна Монтавон.

Віталій Ярошенко також повідомив, що департаменту невідомі причини, з яких голова та члени Наглядради звернулися із заявами про дострокове припинення повноважень. Таким чином, профільний підрозділ міськради не підтвердив ані того, що декларування було однією з причин, як стверджує Ганна Монтавон, ані пояснення Віктора Сікаленка про нестачу часу як головну причину.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та його радниця Юлія Мінчева, фото МикВісті

На водоканалі — схожа плутанина, але попередження були

Історія Наглядради Агенції розвитку з’явилася на тлі тривалого конфлікту навколо Наглядради «Миколаївводоканалу». Після відкриття кримінального провадження Ганна Монтавон заявила, що не подала декларацію через рекомендацію радниці мера Юлії Мінчевої. У тому ж зверненні вона просила Олександра Сєнкевича усунути Юлію Мінчеву від впровадження корпоративного управління на підприємстві.

Ганна Монтавон вважає, що обов'язок подавати декларацію впливає на приватність не лише її самої, а й членів її родини. Скриншот: Facebook

У коментарі «МикВісті» Юлія Мінчева заперечила, що давала офіційні або письмові рекомендації не декларуватися. Вона підтвердила лише неформальну розмову, під час якої сказала, що система, наскільки їй відомо, технічно не підтримує англомовний інтерфейс. Юлія Мінчева також заявила, що супровід декларування не входив до її обов’язків як позаштатної радниці.

Уповноважений водоканалу з питань протидії корупції Ігор Блошко, за заявою якого поліція відкрила провадження, стверджував, що двічі офіційно попереджав членів Наглядради про необхідність подати декларації. Востаннє він нагадав про строк 31 березня, а після його спливу звернувся до правоохоронців. Водночас Ігор Блошко вважав, що перевірити декларування ще кандидатів мала міська рада, яка формувала склад Наглядради.

Нова відповідь Віталія Ярошенка додає до цієї історії ще одну деталь. Після затвердження складу Наглядради саме Юлія Мінчева попросила залучити фахівців департаменту до робочої зустрічі щодо фінансового контролю. Посадовці роз’яснили обов’язок декларування, строки, ризики та можливу адміністративну або кримінальну відповідальність, а також підготували спеціальну пам’ятку.

Однак у зустрічі взяли участь лише троє з п’яти членів Наглядради — Андрій Єфімов, Андрій Гайдуцький та Сергій Шкляр. Ганни Монтавон і Бйорна Кааре Єнсена серед учасників не було. За словами Віталія Ярошенка, матеріали після зустрічі направили всім присутнім членам ради та Юлії Мінчевій. Із відповіді не випливає, що їх безпосередньо отримали двоє відсутніх іноземних членів.

Склад Наглядової ради водоканалу. Фото: міськрада

Ці обставини не підтверджують категоричну тезу, що міськрада взагалі не організовувала консультацій. Але вони також не свідчать про єдиний обов’язковий процес, який мав би гарантувати, що кожен член Наглядради до початку роботи особисто отримав роз’яснення, зрозумів їх і підтвердив ознайомлення.

У липні Ганна Монтавон заявила, що залишилася «сам на сам» із кримінальною справою та самостійно найняла адвокатів, оскільки Антикорупційна ініціатива ЄС не забезпечила їй захисту. Водночас вона не заперечувала самого обов’язку декларуватися.

Конфлікт вийшов за межі декларацій

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Проблеми навколо нової моделі управління водоканалом стосуються не лише декларування. Наглядрада також вступила у публічний конфлікт із колишнім технічним директором Василем Тельпісом, який пропрацював у системі підприємства понад 40 років.

Наглядрада заявила, що Василь Тельпіс нібито сам бажав звільнитися, однак він це заперечив. Окремо сторони по-різному описували вплив Наглядради на кадрове рішення: Ганна Монтавон заявляла, що рада не має стосунку до звільнення, тоді як генеральний директор Геннадій Ізюмов називав його ініціативою Наглядради.

Цей епізод показав ще одну невизначеність: межа між стратегічним наглядом, повноваженнями генерального директора та фактичним впливом ради на кадрові рішення залишалася незрозумілою навіть учасникам конфлікту.

Члени Наглядради «Миколаївводоканалу». Фото: міськрада

Хто відповідає за запуск Наглядрад

Зібрані «МикВісті» відповіді не дають підстав стверджувати, що корпоративне управління у Миколаєві впроваджували без жодних консультацій або роз’яснень. Департамент надсилав листи, проводив зустрічі та готував пам’ятки; антикорупційний уповноважений водоканалу нагадував про строки. За словами Віктора Сікаленка, після отримання роз’яснень усі члени Наглядради Агенції подали необхідні декларації.

Однак із цих же відповідей не видно єдиного стандартизованого процесу. Департамент заявляє, що не має повноважень супроводжувати декларування, комунальні установи інформують членів рад, радниця мера організовує консультації, а у випадку водоканалу антикорупційний уповноважений контролював строки вже після створення Наглядради. Особисту юридичну відповідальність за подання декларацій водночас несуть самі члени рад.

Політичне керівництво міста називає реформу системною, але не пояснило, хто саме відповідає за те, щоб кожен член Наглядради отримав повний пакет юридичних роз’яснень до першого засідання. Так само без відповіді залишилися дата інформування членів Наглядради Агенції, офіційна причина дострокового припинення їхніх повноважень та реакція Олександра Сєнкевича на вимогу усунути Юлію Мінчеву від корпоративного управління.

Тому суперечка між формулюваннями «хаотичний рівень» і «системна реформа» поки не зводиться до вибору однієї з двох версій. Документи й коментарі показують систему, у якій окремі учасники виконували частину роботи, але відповідальність за весь процес запуску Наглядрад залишилася розпорошеною.

Аліна Квітко, МикВісті