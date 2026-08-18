Миколаївці поскаржилися на навалу бліх у будинку по Театральній — у «Місті для людей» стверджують, що вже двічі труїли комах

Жителі будинку по вул. Театральній вимагають провести дезінсекцію у підвалі. Ілюстративне фото nova-yakist.ua

У будинку 35-А по вул. Театральній у Миколаєві, де мешканці неодноразово скаржилися на затоплення підвалу каналізацією, виникла проблема з блохами. Комахи заполонили підвал. Жителі стверджують, що керуюча компанія «Місто для людей» провела дезінсекцію лише фіктивно. Проте у компанії прокоментували, що бліх труїли вже двічі.

Про проблему написала жителька будинку Наталія Лі у групі Contact Center при Миколаївській міській раді.

У дописі вказано, що у першому та другому під'їзді по вул. Театральній, 35-А більше шести місяців жителі страждають через блох, які з підвалу поширюються по будинку.

«​Вже більше пів року мешканці будинку за адресою вул. Театральна, 35-А (1 та 2 під'їзди) живуть в умовах справжньої антисанітарної блокади. Наш підвал перетворився на розплідник бліх, які вже піднялися сходовими маршами до другого поверху та атакують квартири», — повідомила Наталя.

Вона також вказала, що на гарячу лінію «Місто для людей» неодноразово залишали звернення, але результату не отримали.

«​Усі ці шість місяців ми щодня залишаємо заявки на гарячу лінію «Місто для людей». Результат — нульовий. Реакції — жодної», — зазначила жителька.

Водночас, як стверджують жителі, 3 серпня керуюча компанія «Місто для людей» провела дезінсекцію. Але люди засумнівалися у цьому.

«Нещодавно ми з подивом дізналися, що за документами 3 серпня 2026 року у нас нібито було проведено обробку підвалу. Це відверта брехня та фальсифікація. Жодної дезінсекції не було. Блохи як були, так і залишилися, а проблема з кожним днем тільки загострюється», — йдеться у повідомленні.

У коментарях жителька додала, що підвал залитий, але туди не можуть потрапити через засилля бліх. Жителі вимагають від компанії «Місто для людей» провести справжню дезінсекцію та скласти акт про її проведення у присутності мешканців, а також усунути причину витоків та сирості у підвалі.

Миколаївці поскаржилися на засилля бліх у підвалі по вул. Театральна. 35-А. Скриншот з Contact Center при Миколаївській міській раді Миколаївці поскаржилися на засилля бліх у підвалі по вул. Театральна. 35-А. Скриншот з Contact Center при Миколаївській міській раді

Директорка компанії «Місто для людей Миколаїв» Наталія Тімофєєва прокоментувала «МикВісті», що бліх труїли вже двічі.

«Останній раз там травля була 3 серпня, ми з жителем труїли блох. Сьогодні зранку повторно виїхали. Бліх ми не виявили, але повторно травлю виконали. Люди можуть підтвердити», — повідомила Наталія Тімофєєва.

Щодо витоків каналізації, на що скаржилися жителі, у компанії прокоментували, що проблема у мережі водоканалу.

«Виток каналізації — це дворова гілка зупиняється у них повністю, випуск ми у них поміняли, там все гаразд. А зупиняється саме дворова гілка, це проблематика водоканалу. У будинку все холодне водопостачання у підвалі замінено, мешканці знають. Постійно виток іде з їхнього колодязя (водоканалу — прим.). «Місто для людей» приїжджає, але ми не можемо прочистити свій перший колодязь, доки не приберуть ось з цієї всієї гілки. Ще проблема зі вводом водоканалу, шматок, який у фундаменті. Треба, щоб водоканал зайшов, а ми їх прийняли. Близько 15-20 сантиметрів труби», — зазначила директорка компанії.

Нагадаємо, «МикВісті» писали про проблему із затопленням підвалу по вул. Театральній, 35-А.

У серпні 2025 року жителі будинку вперше публічно заявили, що змушені жити в постійному смороді через аварійну каналізацію, яка, за їхніми словами, руйнує будівлю.

Наприкінці листопада 2025 року мешканці будинку скаржилися на аварійний стан труби у підвалі, через яку могло статися підтоплення.

У червні 2026 року мешканці повідомляли, що проблема, публічно піднята ще рік тому, так і не вирішена — у «Миколаївводоканалі» пов'язували підтоплення зі станом внутрішньобудинкових мереж і магазином на першому поверсі.