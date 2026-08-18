Миколаївці поскаржилися на навалу бліх у будинку по Театральній — у «Місті для людей» стверджують, що вже двічі труїли комах
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- Аліна КвіткоРепортерка
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У будинку 35-А по вул. Театральній у Миколаєві, де мешканці неодноразово скаржилися на затоплення підвалу каналізацією, виникла проблема з блохами. Комахи заполонили підвал. Жителі стверджують, що керуюча компанія «Місто для людей» провела дезінсекцію лише фіктивно. Проте у компанії прокоментували, що бліх труїли вже двічі.
Про проблему написала жителька будинку Наталія Лі у групі Contact Center при Миколаївській міській раді.
У дописі вказано, що у першому та другому під'їзді по вул. Театральній, 35-А більше шести місяців жителі страждають через блох, які з підвалу поширюються по будинку.
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«Вже більше пів року мешканці будинку за адресою вул. Театральна, 35-А (1 та 2 під'їзди) живуть в умовах справжньої антисанітарної блокади. Наш підвал перетворився на розплідник бліх, які вже піднялися сходовими маршами до другого поверху та атакують квартири», — повідомила Наталя.
Вона також вказала, що на гарячу лінію «Місто для людей» неодноразово залишали звернення, але результату не отримали.
«Усі ці шість місяців ми щодня залишаємо заявки на гарячу лінію «Місто для людей». Результат — нульовий. Реакції — жодної», — зазначила жителька.
Водночас, як стверджують жителі, 3 серпня керуюча компанія «Місто для людей» провела дезінсекцію. Але люди засумнівалися у цьому.
«Нещодавно ми з подивом дізналися, що за документами 3 серпня 2026 року у нас нібито було проведено обробку підвалу. Це відверта брехня та фальсифікація. Жодної дезінсекції не було. Блохи як були, так і залишилися, а проблема з кожним днем тільки загострюється», — йдеться у повідомленні.
У коментарях жителька додала, що підвал залитий, але туди не можуть потрапити через засилля бліх. Жителі вимагають від компанії «Місто для людей» провести справжню дезінсекцію та скласти акт про її проведення у присутності мешканців, а також усунути причину витоків та сирості у підвалі.
Директорка компанії «Місто для людей Миколаїв» Наталія Тімофєєва прокоментувала «МикВісті», що бліх труїли вже двічі.
«Останній раз там травля була 3 серпня, ми з жителем труїли блох. Сьогодні зранку повторно виїхали. Бліх ми не виявили, але повторно травлю виконали. Люди можуть підтвердити», — повідомила Наталія Тімофєєва.
Щодо витоків каналізації, на що скаржилися жителі, у компанії прокоментували, що проблема у мережі водоканалу.
«Виток каналізації — це дворова гілка зупиняється у них повністю, випуск ми у них поміняли, там все гаразд. А зупиняється саме дворова гілка, це проблематика водоканалу. У будинку все холодне водопостачання у підвалі замінено, мешканці знають. Постійно виток іде з їхнього колодязя (водоканалу — прим.). «Місто для людей» приїжджає, але ми не можемо прочистити свій перший колодязь, доки не приберуть ось з цієї всієї гілки. Ще проблема зі вводом водоканалу, шматок, який у фундаменті. Треба, щоб водоканал зайшов, а ми їх прийняли. Близько 15-20 сантиметрів труби», — зазначила директорка компанії.
Нагадаємо, «МикВісті» писали про проблему із затопленням підвалу по вул. Театральній, 35-А.
У серпні 2025 року жителі будинку вперше публічно заявили, що змушені жити в постійному смороді через аварійну каналізацію, яка, за їхніми словами, руйнує будівлю.
Наприкінці листопада 2025 року мешканці будинку скаржилися на аварійний стан труби у підвалі, через яку могло статися підтоплення.
У червні 2026 року мешканці повідомляли, що проблема, публічно піднята ще рік тому, так і не вирішена — у «Миколаївводоканалі» пов'язували підтоплення зі станом внутрішньобудинкових мереж і магазином на першому поверсі.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
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