«Антикорупційна ініціатива ЄС не забезпечує мені адвокатський захист», — голова наглядради водоканалу Монтавон заявила, що вона «сам на сам» з кримінальною справою

Голова Наглядової ради Миколаївводоканалу Ганна Монтавон. Скриншот з відео ТРК МАРТ

Голова наглядової ради «Миколаївводоканалу» Ганна Монтавон заявила, що після відкриття кримінальної справи через неподання декларації Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI), яка супроводжувала реформу корпоративного управління на підприємстві, не забезпечила їй адвоката.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 28 травня голова Наглядової ради «Миколаївводоканалу» Ганна Монтавон звернулася до міського голови Олександра Сєнкевича з проханням усунути його радницю Юлію Мінчеву від впровадження корпоративного управління на підприємстві. У зверненні стверджується, що під час створення Наглядової ради Мінчева нібито запевнила іноземних членів органу, що вони не зобов'язані подавати декларації в Україні. Даний факт розслідує поліція.

Ганна Монтавон розповіла, що після затвердження складу наглядової ради у травні 2025 року вона, як громадянка Німеччини та інституційна експертка, вперше зіткнулася з українською системою електронного декларування. При цьому вона стверджує, що рекомендацію не подавати декларацію отримала від позаштатної радниці мера та співробітниці Антикорупційної ініціативи ЄС Юлії Мінчевої. Хоча у розмові з «МикВісті» Мінчева казала, що не несе відповідальність за супровід декларування.

За словами голови наглядової ради, вона не була долучена до консультацій щодо декларування, їй не надали пам’яток та письмових роз’яснень щодо строків і особливостей подання декларації для іноземців.

— Я не подали декларацію у 2025 році як кандидатка. Але цього ніхто не помітив і це нікого не цікавило... поки на Підприємство не зайшов новий директор, призначений Наглядової радою, не була затверджена нова організаційна структура, не запрацював Відділ Безпеки, а за ним і Служба внутрішнього аудиту, не було виявлено, що антикорупційна функція не виконується на Підприємстві належним чином роками. В 2026 році раптом знайшлись зацікавлені моїм декларуванням і сьогодні це вже не теоретичне питання, — зазначила вона.

Ганна Монтавон додає, що антикорупційний уповноважений підприємства Ігор Блошко не сповіщав про це НАЗК, аби дати їй час на подання декларації, а одразу звернувся до правоохоронних органів. Водночас, як зʼясували «МикВісті», перед зверненням до поліції він двічі попереджав про необхідність подання декларації.

Окремо вона обурилась, що забезпечити собі захист змушена самостійно наймаючи адвокатів за власні кошти. Хоча вважає, що юридичний супровід мала забезпечити Антикорупційна ініціатива ЄС.

На думку Ганни Монтаван, система, що була залучена до впровадження реформи, не впоралась із своєю функцією, лишивши її «сам на сам» у кримінальній справі.

— Реформа – це не лише створити Наглядову раду. Реформа – це забезпечити, щоб люди, яких запросили до цієї Наглядової ради, розуміли свої обов’язки, отримали однаковий доступ до консультацій, мали письмові роз’яснення, були захищені від помилок системи і не ставали крайніми за провали. Інакше наслідки можуть бути дуже серйозними, — заявила вона.

Водночас вона додала, що не знімає з себе відповідальності, збирає докази разом із адвокатами і продовжує роботу на своїй посаді.

— Я не ухилялась від декларування. Я діяла на підставі тієї інформації та рекомендацій, які мені були надані в процесі запуску реформи. Саме тому ця ситуація має бути чесно названа. Якщо ми хочемо будувати справжнє корпоративне управління, а не його декоративну версію, то маємо говорити не лише про відповідальність членів Наглядових рад, а й про відповідальність тих, хто їх залучає, консультує, супроводжує і вводить у правове поле. Реформи не можуть триматися на тому, що професійних людей запрошують у складні системи, а потім залишають самих із наслідками чужих помилок, — написала Ганна Монтавон.

Нагадаємо, «МикВісті» у Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, що іноземці-нерезиденти, які входять до наглядових рад комунальних підприємств, не звільняються від обов’язку подавати декларації.

Наглядова рада водоканалу

Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» стало першим КП, на якому функціонує наглядова рада. Це колегіальний орган, який здійснює стратегічний контроль за діяльністю підприємства, затверджує ключові управлінські рішення, фінансові плани та оцінює роботу керівництва. Вона не втручається в операційну діяльність, впливає на призначення та оцінку директора, однак не буде звільняти чи наймати працівників на інших рівнях.

Рішення про створення наглядових рад у комунальних підприємствах Миколаєва ухвалили у 2024 році в межах реформи корпоративного управління. Позаштатна радниця міського голови Миколаєва Юлія Мінчева зазначала, що наглядові ради все ж будуть керівним органом, а не дорадчим, із відповідальністю за ухвалені рішення. Вони матимуть як юридичну, так і фінансову відповідальність за свої дії.

У січні 2025 року було оголошено конкурс на відбір незалежних членів, а 29 травня 2025 її склад затвердив депутатський корпус.

До складу наглядової ради КП «Миколаївводоканал» увійшли п’ятеро членів, серед яких:

Андрій Гайдуцький (Україна), доктор економічних наук магістр міжнародних економічних відносин (КНУ ім. Т. Шевченка) та MBA зі спеціалізацією в стратегії й корпоративному управлінні (KDI School, Південна Корея). Андрій Єфімов (Україна), магістр банківської справи, має понад 20 років професійного досвіду у сфері фінансів, управління ризиками та корпоративного управління. Сергій Шкляр (Україна), доктор юридичних наук, спеціаліст з міжнародного права (Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка) та економіки підприємства. Бйорн Кааре Єнсен (Данія), європейський експерт у сфері управління водними ресурсами з майже 40-річним професійним і виконавчим досвідом. Ганна Монтавон (Німеччина), засновниця та керівниця Mykolaiv Water Hub, юристка з міжнародним досвідом, спеціалізується на водній інфраструктурі, державно-приватному партнерстві та правовій підтримці муніципального розвитку.

Фактично місяць тому у травні Наглядова рада КП офіційно звернулась до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням провести позапланову перевірку.