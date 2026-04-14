Що в деклараціях миколаївських нардепів за 2025 рік?

Декларація про доходи миколаївських нардепів за 2025 рік. Інфографіка: МикВісті

Впродовж 2025 і на початку 2026 років двоє миколаївських нардепів засвітились у гучних корупційних кейсах, які розслідують у Національному антикорупційному бюро України. Одному із них слідчі висунули підозру за отримання винагород за «потрібні» голосування у Верховній Раді. Наприкінці березня парламентарі подали свої декларації про доходи.

Як виглядають фінанси, майно і спосіб життя миколаївських «слуг», «МикВісті» розбирались на основі їхніх декларацій, оприлюднених в Єдиному державному реєстрі декларацій НАЗК.

Ігор Негулевський: оренда маєтку на Київщині

Народний депутат Ігор Негулевський, архівне фото «МикВісті»

У кінці грудня 2025 року НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили декілька нардепів. Як виявилось згодом, Ігор Негулевський один з із п’яти народних депутатів, яким Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру у межах справи про так звані «платні голоси». Йшлось про корупційну мережу у парламенті, учасники якої отримували грошову винагороду за підтримку або відхилення законопроєктів. Попередньо ця сума складала від 2 до 20 тисяч доларів.

У січні за нього внесли заставу у 30 мільйонів гривень, а вже у лютому у його декларації була відображена зміна – з держбюджету йому виплатили 400 тисяч 422 гривні компенсації за невикористані відпустки.

У декларації про доходи за 2025 рік він вказав, що з грудня минулого року орендує у Козинській громаді на Київщині житловий будинок площею 798 квадратних метрів. Також у Києві він з 2024 року орендує квартиру площею у 40 квадратів. У спільній власністю з матірʼю має квартиру у Вознесенську площею 69,2 квадрати. З 2020 року політик володіє автомобілем BMW M760LI 2017 року випуску.

Торік народний обранець отримав майже 805 тисяч гривень заробітної плати. Від своєї матері Тетяни він отримав подарунок у вигляді 300 тисяч гривень. Ще понад 7 тисяч гривень він вказав у якості виплат від державних програм, зокрема 2 тисячі гривень «зимової підтримки» та майже 2,5 тисячі гривень кешбеку.

Серед заощаджень Ігор Негулевський вказав 250 тисяч доларів та 44 тисячі євро. На рахунку у банку має трохи більше 3 тисяч гривень. Згідно з декларацією, валютні заощадження нардепа за рік зменшились на 10 тисяч доларів.

Декларація Ігоря Копитіна

Нардеп від Миколаєва Ігор Копитін, фото з Facebook-сторінки політика

Імʼя ще одного нардепа Ігоря Копитіна нещодавно також фігурувало у гучних заголовках українських медіа, коли лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко висунули підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Під час обрання їй запобіжного заходу вона заявила, що записи її розмов особисто вів Ігор Копитін. Сам політик ні заперечив, ні підтвердив цей факт.

У декларації за 2025 рік він вказав, що з 2011 року володіє квартирою у Миколаєві площею у 72,2 квадратних метри. Родина нардепа з 2021 року користується квартирою брата Ігоря Копитіна Володимира у Києві.

Нардеп з 2023 року їздить на автомобілі Lexus LS460L 2007 року вартістю у пів мільйона гривень, а його дружина Катерина з 2024 року на Volvo XC90 2022 року випуску за 1,2 мільйона.

За роботу у парламенті йому торік нарахували 788 тисяч 621 гривню, що складає фактично 65 тисяч на місяць, дружина Катерина Копитіна заробила майже 122 тисячі гривень.

Готівкою нардеп вказав 73 тисячі доларів і 11 тисяч євро, ще понад 245 тисяч гривень має на банківських рахунках. У власності дружини 9 тисяч євро, 72 тисячі гривень готівкою. Ще майже 5 тисяч гривень вона вказала на різних банківських рахунках.

Олександр Пасічний: сотні тисяч готівкою

Миколаївський нардеп Олександр Пасічний, фото з Facebook-сторінки політика

За 2025 рік кількість нерухомого майна в нардепа Олександра Пасічного не змінилась. У декларації він вказав, що має дві квартири у Миколаєві, ще одну квартиру має у спільній власності з дружиною та користується ділянкою у Миколаєві площею 1207 квадратних метрів. Нардеп також має кілька нежитлових приміщень та земельних ділянок.

З 2023 року дружина політика Наталія орендує будинок площею у майже 300 квадратних метри у селі Віта-Поштова під Києвом, земельну ділянку площею 1523 квадратних метрів та квартиру у Києві площею у 127,3 квадратних метри. Також Наталія Пасічна володіє трьома автівками: BMW X6 2014 року випуску, Mitsubishi Outlander 2010 року випуску та Audi Q7 2016 року випуску, останньою зокрема користується і сам нардеп. Дружині також належить 50% прав на ТОВ «ІМІДЖ-2014».

Розмір заробітної плати, нарахованої народному депутату за 2025 рік, склала 712 923 гривень — це 59 385 гривень на місяць. Ще майже 950 тисяч гривень доходу він отримав від надання майна в оренду. Також він отримав 56 691 гривню пенсії.

На рахунках у банку Олександр Пасічний має понад 400 тисяч гривень і майже 3 тисячі євро. Готівкою вони із дружиною зберігає 310 тисяч гривень, 128 тисяч доларів та 134 тисячі євро.

Олександр Гайду: дохід за 2025 рік

Миколаївський нардеп Олександр Гайду, фото з Facebook-сторінки політика

Суттєвих змін у нерухомості не відбулось і у декларації нардепа від Миколаєва Олександра Гайду. Він має нерухомість в Одесі – квартира, житловий будинок на 108 квадратів і дачний будинок площею 337 квадратних метрів, земельні ділянки загальною площею 437 квадратних метри. З 2021 року він орендує квартиру у Києві на 111 квадратних метрів, у 2025 році нардеп орендує ще одну квартиру у столиці площею 68 квадратних метри.

При цьому, попри обіцянку Олександра Гайду прописатись у Миколаєві, нерухомості у місті, інтереси якого він представляє у парламенті, у нардепа немає.

Народний обранець зазначив і низку коштовних годинників: Omega, Corum Admirals Cup і Jaquet Droz, вартістю останнього склала понад 600 тисяч гривень. Вони були придбані у період з 2012 по 2017 роки, коли той працював у бізнесі. Олександр Гайду вказав, що володіє Lexus LX 570 з 2017 року, а з 2024 року користується Chevrolet Volt 2013 року випуску.

Впродовж 2025 року Олександр Гайду задекларував 799 тисяч 406 гривень заробітної плати, що складає в середньому понад 66 тисяч гривень на місяць.

Готівкою нардеп зберігає 168 тисяч доларів та 34 тисячі євро. На банківському рахунку вказав майже 26 тисяч гривень.



Артем Чорноморов: нерухомість у Німеччині для родини

Нардеп-мажоритарник з Миколаївщини Артем Чорноморов, фото з архіву МикВісті

У 2025 році народний депутат Артем Чорноморов став власником земельної ділянки площею 635 квадратних метри у Миколаєві. Ймовірно, це приватизована земля під його житловим будинком. Також у його власності є земельна ділянка у селі Покровка в Очаківському районі. У Києві нардеп орендує кімнату у державному готелі «Національний».

У декларації зазначено, що сини Артема Чорноморова з 2022 року проживають в орендованому будинку у Німеччині.

Він, як і у попередні роки, вказав, що володіє двома годинниками Rolex та Breguet. У його власності дві машини – BMW 518I 1980 року випуску та Lexus RX 350 2006 року.

Його заробітна плата за рік скалала 628 тисяч гривень, крім того, він отримав від Управління справами апарату Верховної ради понад 1 мільйон гривень компенсаційних виплат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень. Готівкою нардеп має 70 тисяч доларів та 100 тисяч гривень готівкових коштів.

Максим Дирдін: нова квартира під Києвом

Народний депутат з Первомайська Максим Дирдін, фото з Facebook-сторінки політика

Серед нерухомості ніяких змін декларація нардепа Максима Дирдіна не набула: він вказав дві квартири на Київщині та два гаражі. У декларації нардеп-мажоритарник з Первомайська зазначив місцем прописки та проживання село Петропавлівська Борщагівка під Києвом. У власності дружини народного депутата Ірини Дирдіної майже 30 земельних ділянок на Київщині. Також жінка має у регіоні дві квартири, житловий будинок, нежитлове приміщення.

У 2025 році дружина нардепа стала власницею квартири площею 36,7 квадратних метри та гаража на 48 квадратних метри у Софіївській Борщагівці, що перебувають у стадії будівництва.

Ще однією новою покупкою дружини було авто. Ірина Дирдіна купила Nissan Qashqai 2023 року випуску, який коштував їй у понад 1 мільйон гривень. Цією машиною користується і нардеп. Також йому належить Nissan X-Trail 2017 року. На початку квітня нардеп повідомив про суттєві зміни у майновому стані, а саме, він отримав від матері автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2019 року вартістю 1,8 мільйона гривень.

Серед усіх народних обранців від Миколаївщини Максим Дирдін отримав найбільшу зарплату за свою роботу у парламенті — 881 тисячу 802 гривні, це трохи більше 73 тисяч на місяць. Крім того, він отримав майже 99 тисяч гривень відшкодування від виконавчої служби Броварського району за рішенням суду.

Дохід дружини склав 2,3 мільйони гривень, ще 32 тисячі гривень вона отримала у якості матеріальної допомоги, а від продажу майна ще понад 584 тисячі гривень.

Подружжя готівкою тримають 69 тисяч доларів, 45 тисяч євро та 1 мільйон 250 тисяч гривень. Ще 191 тисячу гривень та 210 євро Максим Дирдін має на банківському рахунку, дружина Ірина – 765 тисяч 505 гривень.

Давид Арахамія: новенький ZEEKR для дружини

Голова парламентської фракції Слуга народу миколаївець Давид Арахамія, фото з архіву МикВісті

Як і у попередні роки, нардеп Давид Арахамія задекларував чотири земельні ділянки у Віті-Поштові в Київській області загальною площею 1186 метрів квадратних, які він придбав з 2016 по 2017 рік, дачний будинок у тому ж селі, квартиру у Києві площею 70,5 квадратних метрів та нежитлові приміщення у Миколаєві.

Також він задекларував три квартири, якими володіє його дружина Вікторія. В селі Новопетрівське Миколаївської області вона має житловий будинок площею 58,6 квадратних метрів.

Політик зазначив у декларації ювелірні прикраси дружини Cartier (каблучка з діамантом, підвіска, браслет); набір від Bvlgari (Браслет, підвіска, каблучка). Також вона має годинник від Cartier, Ulisse Nardin та Rolex. Дороговартісними годинниками володіє і сам Давид Арахамія — Breguet, Rolex та Breitling. Ані їх вартість, ані дата набуття у декларації політика не вказана.

У 2023 року модульний садовий будинок від компанії ТОВ «Чорноморськ Буд Груп» за 782 тисячі гривень. Наступного року вона купила модульну споруду у ФОП Руслана Назарук за 2,4 мільйони гривень.

Торік поповнився автопарк родини — дружина Вікторія придбала популярний нині в Україні ZEEKR 001 2025 року випуску. Машина їй обійшлась в 1,7 мільйона гривень. Також вона має Mercedes-Benz S 350D 2017 року випуску вартістю 2 мільйони 156 тисяч гривень, яким користується її чоловік, і квадроцикл Maverick X3 X RS Turbo 2020 року випуску. Ще одну машину Mercedes-Benz V-Class 300 вона орендує за 2,3 мільйони.

Давид Арахамія задекларував зарплату у 603 тисяч 23 гривні, його дружина отримала 2,1 мільйон гривень доходу від підприємництва і 57 тисяч 800 гривень соціальних виплат.

Також нардеп зберігає на банківських рахунках 2 мільйони 602 тисячі 773 гривні та тисячу доларів. Готівкою він зберігає 610 тисяч доларів та 100 тисяч євро. Ще 137 тисяч доларів та 100 тисяч євро має у спільній власності разом з дружиною.

Дружина нардепа зберігає на банківських рахунках 21 тисячу доларів та 207 тисяч гривень.

