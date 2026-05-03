Зеленський запропонував Фінляндії співпрацю у сфері безпілотників

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вірменії провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Про це він повідомив у соцмережах.

Сторони обговорили посилення двосторонньої співпраці. Зокрема, український президент запропонував укласти угоду у форматі «drone deal», яка передбачає взаємодію у сфері безпілотних технологій.

«Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення», — зазначив Володимир Зеленський.

Також під час переговорів увагу приділили міжнародній взаємодії та євроінтеграції України. Президент наголосив, що нині є сприятливі умови для відкриття переговорних кластерів.

«Саме зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери, і Україна на це повністю заслуговує», — додав він.

Нагадаємо, що Україна разом із Нідерландами розпочинає організацію першого спільного виробництва безпілотників.

Також Україна почала спільну розробку та виробництво безпілотників з Румунією. Міністр підкреслив, що румунське військо має впроваджувати перевірені рішення, а Україна сьогодні володіє унікальним досвідом застосування дронів у реальних боях.