У Первомайську загорілася витяжка в квартирі: постраждав чоловік

Пожежа в Інгульському районі Миколаєва. Фото: ДСНС, ілюстраційне

Протягом доби у Миколаївській області сталися сім пожеж. Більшість із них виникла в житловому секторі, ще одна — на відкритій території.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Один із випадків стався у Первомайську: у квартирі п’ятиповерхового будинку загорілася кухонна витяжка. Пожежу помітили діти та повідомили батьків. Господар загасив вогонь самостійно ще до приїзду вогнеборців, однак отримав опіки рук. Його доправили до місцевої лікарні.

До ліквідації займань залучали 24 рятувальники та 8 одиниць спецтехніки, також працювали співробітники пожежно-рятувального підрозділу «Коблеве».

Слід зазначити, що у Миколаївській області пожежі залишаються однією з найпоширеніших надзвичайних ситуацій, особливо у весняно-літній період. Найчастіше рятувальники виїжджають на займання в житловому секторі, а також на пожежі в природних екосистемах — горіння сухої трави, очерету та сміття.