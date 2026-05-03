Повторна атака по Херсону: під обстріл потрапила «швидка»
- Новини Херсона
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
13:10, 03 травня, 2026
-
Вранці 3 травня російські війська атакували Херсон. Під обстріл потрапила карета швидкої медичної допомоги.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.
Зазначається, що автомобіль медиків зазнав пошкоджень, однак працівники швидкої не постраждали.
Нагадаємо, також зранку росіяни атакували службовий автомобіль одного з підприємств у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.
Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки обстрілів і документувати воєнні злочини.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.