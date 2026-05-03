Повторна атака по Херсону: під обстріл потрапила «швидка»

Наслідки атаки на Херсон 3 травня. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Вранці 3 травня російські війська атакували Херсон. Під обстріл потрапила карета швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Зазначається, що автомобіль медиків зазнав пошкоджень, однак працівники швидкої не постраждали.

Нагадаємо, також зранку росіяни атакували службовий автомобіль одного з підприємств у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки обстрілів і документувати воєнні злочини.