 Обстріл Одеської області 3 травня

Росіяни вдарили по Одещині: пошкоджені будинки та порт, є загиблі

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ОВАНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ОВА

Вночі росіяни вдарили по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

В Одеському районі зафіксовано влучання безпілотників у три житлові будинки, ще два зазнали пошкоджень. У будівлях зруйновано частини конструкцій, вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Внаслідок удару по житловому сектору одна людина загинула, ще троє постраждали.

Також під обстріл потрапила портова інфраструктура. Там виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. На цій ділянці підтверджено загибель ще однієї людини, двоє осіб отримали травми.

Унаслідок атак у регіоні виникло кілька осередків займання, усі пожежі вже загасили. До ліквідації наслідків залучили 83 рятувальників і 23 одиниці техніки ДСНС, а також додаткові сили добровільних пожежників.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів і документують воєнні злочини російської армії проти цивільного населення.

Нагадаємо, що 1 травня російські війська також атакували цивільну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. В Одесі пошкоджені дві багатоповерхівки та постраждалі.

Читайте також:
