Україна уразила два танкери «тіньового» флоту РФ біля Новоросійська
- Марія Хаміцевич
11:11, 03 травня, 2026
Сили оборони України разом зі Службою безпеки України уразили два судна, що входили до складу російського «тіньового» нафтового флоту.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, ударів завдали в акваторії на вході до порту Новоросійська. Ці танкери використовували для транспортування нафти.
«Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть», — написав Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що операцією керував начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. До виконання завдання також були залучені підрозділи контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський ввів санкції проти 225 капітанів російського тіньового флоту.
