 Олександр Сєнкевич облаштує приміщення депутатських комісій конференц-системою

Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Олександр Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою. Фото: архів МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив облаштувати приміщення для засідань депутатських комісій сучасною конференц-системою, щоб покращити звук під час офлайн-зустрічей.

Про це він заявив під час сесії Миколаївської міської ради 30 квітня, пишуть «МикВісті».

Під час засідання депутатка міськради Тетяна Домбровська звернула увагу на проблему зі звуком у кімнаті, де проводять комісії. За її словами, під час офлайн-засідань учасників часто погано чути, а іноді неможливо розібрати навіть виступ голови комісії.

Реклама

— Я повернуся до питання цифровізації. У мене є пропозиція: обладнати кімнату для комісії, коли вона приходить в офлайн, сучасною конференц-системою, щоб у всіх присутніх були мікрофони і щоб було чутно тих, хто офлайн. Ми якось збиралися, і взагалі не було чутно голову комісії, коли комісія була в офлайні. Ви зробили таку систему для виконавчих органів в кабінеті Агенції розвитку, а депутатські комісії засідають іноді так собі. Звук дуже поганий, не чутно виступаючих, які приходять офлайн, — сказала Тетяна Домбровська.

У відповідь Олександр Сєнкевич зазначив, що подібну систему вже встановили у приміщенні Агенції розвитку Миколаєва — її надали партнери міста UNDP. Він підтримав пропозицію та заявив, що місто може придбати необхідне обладнання.

— Так, треба там купити. Це система, вона підключається — мікрофон і камера. Ми можемо купити такі мікрофони, — зазначив міський голова.

Мер дав протокольне доручення відділу електронного врядування запропонувати технічні рішення щодо встановлення додаткових систем конференц-зв’язку у приміщенні, де проводять засідання депутатських комісій.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 році вперше з початку великої війни Миколаївська міська рада частково зібралась на офлайн засідання сесії. Міський голова Олександр Сєнкевич запропонував депутат гібридний формат роботи, як у колег у Дніпрі.

До цього протягом 2022-2025 років депутати збирались лише онлайн, а засідання проводили за допомогою Zoom-конференції. В останні кілька місяців якість проведення сесій онлайн викликала багато питань серед депутатів міськради, а також у медіа. Зокрема, ще у серпні МикВісті звернули увагу на те, що приблизно з червня міськрада не показувала обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій. На записах сесій, які відбулись 26 червня, 17 липня, 31 липня та 28 серпня неможливо пересвідчитися, що у засіданні дійсно брали участь депутати, окрім тих, які виступали. А отже, неможливо і перевірити, чи дійсно є необхідна кількість депутатів для проведення сесії. Реагуючи на публікацію медіа, у вересні під час онлайн-засідання міськради Миколаєва на трансляцію виводили обличчя усіх депутатів.

У 2023 році мер Миколєава нагадував, що у місті є укриття, які обладнані інтернетом та всім необхідним для роботи чиновників та депутатів. Однак, за словами мера Олександра Сєнкевича, ніхто з депутатів жодного разу ними не скористався.

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

Реклама
