Як пройшла перша майже за 4 роки офлайн сесія міськради Миколаєва

Учора, 30 жовтня, у Миколаєві депутати зібрались у сесійній залі, щоб провести перше за майже чотири роки засідання ради у частково очному форматі. Засідання проходило у малій залі виконкому, де обладнали робочі місця для депутатів.

До цього протягом 2022-2025 років депутати збирались лише онлайн, а засідання проводили за допомогою Zoom-конференції. В останні кілька місяців якість проведення сесій онлайн викликала багато питань серед депутатів міськради, а також у медіа. Зокрема, ще у серпні МикВісті звернули увагу на те, що приблизно з червня міськрада не показувала обличчя депутатів як підтвердження їхньої особистої присутності на засіданнях сесій, які уже четвертий рік проходять у режимі відеоконференцій. На записах сесій, які відбулись 26 червня, 17 липня, 31 липня та 28 серпня неможливо пересвідчитися, що у засіданні дійсно брали участь депутати, окрім тих, які виступали. А отже, неможливо і перевірити, чи дійсно є необхідна кількість депутатів для проведення сесії. Реагуючи на публікацію медіа, у вересні під час онлайн-засідання міськради Миколаєва на трансляцію виводили обличчя усіх депутатів.

Також на цю ситуацію звернув увагу рух ЧЕСНО, який у вересні поцікавився у міськради, яким чином міськрада верифікує депутатів на сесіях, якщо ті не вмикають камери під час засідання. В міськраді кажуть, що фіксує кількість депутатів, які приєдналися до конференції й вийшли із неї, комунальне підприємство “Міський інформаційно-обчислювальний центр”. Результати голосувань теж обліковує це КП. Результати поіменного голосування на екран не виводять, що ставить під сумнів і присутність депутата на засіданні, і його голосування, зазначили тоді в організації.

У серпні та вересні особливо гострим стало питання щодо голосування депутатів на сесії. Депутатка Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала питання про нову структуру мерії, хоча в протоколі її голос врахували як «За» та вимагала повторного голосування. Це спричинило конфлікт на сесії 3 вересня. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який також є депутатом міськради від «Слуги народу» назвав «бутафорією» спроби вчергове провести онлайн-сесію 11 вересня, де не вистачало голосів.

Цього разу сесія проходила в гібридному форматі — третина депутатів знаходилась у міськраді, інші — онлайн. Формально це була така ж онлайн сесія, як і раніше, хоча міський голова Олександр Сєнкевич, секретар ради Дмитро Фалько та 21 депутат працювали очно. Проте, голосували депутати через систему Zoom-конференцій, а засідання транслювалось у YouTube-каналі міськради.

Миколаїв відмовляється від онлайн-сесій міськради

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та депутатка Тетяна Домбровська, фото МикВісті

Сесія Миколаївської міськради розпочалась з 30-хвилинним запізненням - усі чекали міського голову Олександра Сєнкевича, який у цей час нагороджував переможців конкурсу молодіжного громадського бюджету.

Перед початком засідання мер Миколаєва звернувся до присутніх та повідомив, що відтепер у такому гібридному форматі будуть проходити усі засідання міськради.

— Ми будемо проводити сесії у гібридному форматі, як це робить, наприклад, Дніпро, де частина людей можуть доєднатися. Або ті, хто переживають за власне життя і здоров'я і виходять онлайн зі своїх засобів комунікації, вони доєднаються до нас по Zoom. Всі, хто захоче працювати тут, ми забезпечимо всі умови, - сказав Олександр Сєнкевич.

Проте, як виявилось, не усі депутати отримали запрошення бути присутніми у сесійній залі міськради. Депутат Владислав Чайка (обраний від «ОПЗЖ»), який протягом цих років не брав участь у онлайн-сесіях, сказав, що його не попередили про проведення сесії міської ради в офлайн форматі. Під час сесії секретар ради пояснив, що запрошення на сесію надсилали всім, але не всі підтвердили участь. У випадку з Владиславом Чайкою повідомлення не було отримано через технічну проблему із месенджером.

— Насправді ми всіх запрошували, але не від усіх отримали відповідь. Наскільки я розумію, у пана Чайки були технічні проблеми із додатком WhatsApp, куди йому надсилались власне запрошення. Тому він його не побачив, — сказав Дмитро Фалько.

Секретар уточнив, що апарат ради вже зв’язався з депутатом і на наступне засідання Владислав Чайка планує прийти особисто.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, фото МикВісті

Очевидно, що депутати дуже сумували за особистим спілкуванням після років роботи перед камерою гаджета. Як зауважив на початку сесії мер, деяких колег він не бачив дуже давно. Проте, атмосфера на засіданні була дещо напруженою. Хоч і у порядку денному засідання було понад 200 питань, все ж обранці не поспішали розпочати їхній розгляд, а вирішили з’ясувати стосунки. Зокрема політичні сутички стались між депутатами та новоствореною групою «Санація».

На початку засідання тричі виступали депутати, які нещодавно об’єдналися у неформальну групу «Санація» (неформальну, тому що станом на зараз вона так і не зареєстрована), зокрема Тетяна Домбровська, Лариса Дробот та Андрій Кучеренко.

Депутатка Олена Кісельова попросила скоротити виступи й перейти до порядку денного Миколаївської міськради, різко висловившись у бік депутатів з нової групи «Санація», до якої увійшов і Андрій Єрмолаєв. На це він назвав її «бутафорним» керівником комісії. Після майже годинної суперечки слово взяв голова ОВА Віталій Кім, який також є депутатом від «Слуги народу».

— Я уважно слухав усю цю бутафорії. Телеграм-канали казали, що буде переворот. Ну, яка група, такий і переворот. Це смішно. Для людей це затягування часу. Певна кількість депутатів запланувала тут працювати й змушена з толерантності слухати цей брєд. По суті йде розслідування, де юридично розбирають, хто як проголосував. Обговорювати це питання по формі — я проти. Я хочу, щоб ми працювали, якщо група хоче щось довести — звертайтеся в робочому порядку особисто та з’ясовуйте. Не треба використовувати мій особистий час та усіх інших депутатів для своїх власних потреб. Переходимо до роботи, опускаємо руки (смайликом підняття руки депутат записується на виступ, — прим.), й давайте працювати. Люди, які дивляться сесію та чекають свої земельні питання, їм глибоко до одного місця, чому якась група неправильно оформила документи в середині міськради. Емоції зупиняємо, дякую, — сказав Віталій Кім.

Після його виступу депутати перейшли до роботи над питаннями порядку денного.

Депутат Миколаївської міської ради, голова ОВА Віталій Кім, фото МикВісті

Загалом депутати пакетом проголосували дві сотні земельних питань, а також внесли зміни до програми соціально-економічного розвитку, затвердили прогноз бюджету Миколаєва на 2026 - 2028 роки та підтримали 11 звернень до народних депутатів, парламенту та президента. У них депутати вимагають не скорочувати фінансування прифронтових регіонів, повернути «військовий» ПДФО та врахувати інтереси місцевого самоврядування у держбюджеті-2026.

Наприкінці засідання депутати традиційно взялися за «різне» — обговорили все, що накопичилось: від вуличного освітлення після 23:00 до зарплат вихователів і соціальної сфери. Навіть згадали про безкоштовний проїзд у транспорті — мабуть, як символічний бонус за терпіння миколаївців.

Якщо дивитись у календар, каденція цієї ради мала б уже добігати кінця. Але, здається, у міськради відкрилось друге дихання: вони вперше за кілька років зібрались у сесійній залі, навіть з’явилась опозиція, депутати говорять про плани на 2026 рік і розмірковують над перезапуском комісій.

Схоже, робочий настрій таки прийшов — щоправда, трохи із запізненням.

