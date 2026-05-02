«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Будівельне сміття на території зруйнованого корпусу педагогічного університету, фото: архів «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що мешканці, які створюють стихійні звалища з будівельним сміттям на території міста, мають понести покарання, і закликав свідків таких ситуацій дзвонити до поліції.

Про це він сказав під час сесії Миколаївської міської ради 30 квітня у відповідь на прохання депутата Андрія Янтаря прибрати одне з таких сміттєзвалищ у мікрорайоні Тернівка, пишуть «МикВісті».

Депутат зазначив, що стихійне звалище площею близько 1 гектара існує там вже довгий час. Він пояснив, що раніше на цій території були гаражі, після їх знесення ділянку частково вирівняли, але підвали залишилися. Зараз у них скидають будівельне сміття, через що утворилося стихійне звалище.

— Поруч там скейт-парк, бігають діти. Десь 10 років тому там вже була трагедія — зсув бетонної плити, придавило людину. Діти там інколи бігають, і це несе загрозу. Справа в тім, що мешканці там навели порядок, висадили дерева, щоб туди не заїжджали машини, але вони все одно заїжджають, — сказав Андрій Янтар.

У відповідь мер сказав, що першочергово потрібно зупинити саме завезення сміття.

— Добре. Тоді я прошу Адміністрацію Центрального району надати протокольне доручення, надати пропозиції щодо можливості перекриття — треба вирити там ров, щоб машини туди не заїжджали, не скидали сміття, — сказав Олександр Сєнкевич. — По-перше, там треба порядок навести, щоб це не несло загрозу дітям, — відповів Андрій Янтар. — Ні, спочатку треба, щоб люди не везли туди сміття, а потім наводити порядок. Бо це буде нескінченний потік: ми прибираємо, вони завозять, ми прибираємо, вони завозять, — сказав мер.

Він також закликав мешканців фіксувати порушення.

— Треба щоб жителі, які знаходяться там і які бачать, як туди заїжджають машини, викликали поліцію і реєстрували ці факти правопорушення. Бо по факту потім складають протоколи на адміністрацію, що вони не прибрали. А не на тих, хто створює це сміття — негідників, тварюк, які не люблять своє місто і возять сміття не на полігон твердих побутових відходів, не на полігон переробки будівельного сміття, а платять сірим візникам, які звалюють біля їх домівок сміття. От цих тварюк треба наказувати, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер запропонував розглянути можливість фізично обмежити доступ транспорту до цієї території.

— Потрібно розглянути можливість перекриття туди заїзду автомобілів. Звичайно, ми не зможемо зловити там кожного. Але факт залишається фактом, що спочатку давайте дослідимо цю ситуацію, як можна припинити ввіз туди сміття і будемо вже прибирати силами комунтранса і додатковими зусиллями, — додав він.

Під час обговорення між мером і депутатом виникла словесна перепалка. Андрій Янтар наполягав на необхідності якнайшвидшого прибирання території через загрозу для дітей, тоді як Олександр Сєнкевич назвав такі вимоги популізмом і запропонував спочатку отримати пропозиції від районної адміністрації щодо подальших дій.

— Там треба ліквідувати загрозу для дітей, тому що там залишились підвали, де була вже трагедія, — сказав Андрій Янтар. — Зрозуміло. Що ви хочете? Скажіть, скажіть, будь ласка, — відповів Олександр Сєнкевич. — Я хочу, щоб там вирівняли вирівняли цю площадку, перекрили її, — пояснив депутат. — Хто вирівняв? Скажіть, що ви хочете, — уточнив мер. — Миколаївська міська рада, — відповів Андрій Янтар. — Яким чином Миколаївська міська рада? Ви міська рада, ви депутат Миколаївської міської ради. Поїхали вирівнювати, чи що?, — запитав Олександр Сєнкевич. — Так, так, давайте з вами візьмемо лопати і підемо, — сказав депутат. — Це повинні робити люди, які спеціально для цього навчені і профінансовані. Тому я пропонував надати інформацію адміністрації району, щоб вона надала, що ми далі будемо робити на місці. Те, що ви кажете, це популізм, — сказав мер.

Зрештою сторони домовилися додатково вивчити ситуацію та визначити механізм, як одночасно обмежити завезення сміття і впорядкувати територію.