«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві
- Юлія Бойченко
10:33, 02 травня, 2026
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що мешканці, які створюють стихійні звалища з будівельним сміттям на території міста, мають понести покарання, і закликав свідків таких ситуацій дзвонити до поліції.
Про це він сказав під час сесії Миколаївської міської ради 30 квітня у відповідь на прохання депутата Андрія Янтаря прибрати одне з таких сміттєзвалищ у мікрорайоні Тернівка, пишуть «МикВісті».
Депутат зазначив, що стихійне звалище площею близько 1 гектара існує там вже довгий час. Він пояснив, що раніше на цій території були гаражі, після їх знесення ділянку частково вирівняли, але підвали залишилися. Зараз у них скидають будівельне сміття, через що утворилося стихійне звалище.
— Поруч там скейт-парк, бігають діти. Десь 10 років тому там вже була трагедія — зсув бетонної плити, придавило людину. Діти там інколи бігають, і це несе загрозу. Справа в тім, що мешканці там навели порядок, висадили дерева, щоб туди не заїжджали машини, але вони все одно заїжджають, — сказав Андрій Янтар.
У відповідь мер сказав, що першочергово потрібно зупинити саме завезення сміття.
— Добре. Тоді я прошу Адміністрацію Центрального району надати протокольне доручення, надати пропозиції щодо можливості перекриття — треба вирити там ров, щоб машини туди не заїжджали, не скидали сміття, — сказав Олександр Сєнкевич.
— По-перше, там треба порядок навести, щоб це не несло загрозу дітям, — відповів Андрій Янтар.
— Ні, спочатку треба, щоб люди не везли туди сміття, а потім наводити порядок. Бо це буде нескінченний потік: ми прибираємо, вони завозять, ми прибираємо, вони завозять, — сказав мер.
Він також закликав мешканців фіксувати порушення.
— Треба щоб жителі, які знаходяться там і які бачать, як туди заїжджають машини, викликали поліцію і реєстрували ці факти правопорушення. Бо по факту потім складають протоколи на адміністрацію, що вони не прибрали. А не на тих, хто створює це сміття — негідників, тварюк, які не люблять своє місто і возять сміття не на полігон твердих побутових відходів, не на полігон переробки будівельного сміття, а платять сірим візникам, які звалюють біля їх домівок сміття. От цих тварюк треба наказувати, — сказав Олександр Сєнкевич.
Мер запропонував розглянути можливість фізично обмежити доступ транспорту до цієї території.
— Потрібно розглянути можливість перекриття туди заїзду автомобілів. Звичайно, ми не зможемо зловити там кожного. Але факт залишається фактом, що спочатку давайте дослідимо цю ситуацію, як можна припинити ввіз туди сміття і будемо вже прибирати силами комунтранса і додатковими зусиллями, — додав він.
Під час обговорення між мером і депутатом виникла словесна перепалка. Андрій Янтар наполягав на необхідності якнайшвидшого прибирання території через загрозу для дітей, тоді як Олександр Сєнкевич назвав такі вимоги популізмом і запропонував спочатку отримати пропозиції від районної адміністрації щодо подальших дій.
— Там треба ліквідувати загрозу для дітей, тому що там залишились підвали, де була вже трагедія, — сказав Андрій Янтар.
— Зрозуміло. Що ви хочете? Скажіть, скажіть, будь ласка, — відповів Олександр Сєнкевич.
— Я хочу, щоб там вирівняли вирівняли цю площадку, перекрили її, — пояснив депутат.
— Хто вирівняв? Скажіть, що ви хочете, — уточнив мер.
— Миколаївська міська рада, — відповів Андрій Янтар.
— Яким чином Миколаївська міська рада? Ви міська рада, ви депутат Миколаївської міської ради. Поїхали вирівнювати, чи що?, — запитав Олександр Сєнкевич.
— Так, так, давайте з вами візьмемо лопати і підемо, — сказав депутат.
— Це повинні робити люди, які спеціально для цього навчені і профінансовані. Тому я пропонував надати інформацію адміністрації району, щоб вона надала, що ми далі будемо робити на місці. Те, що ви кажете, це популізм, — сказав мер.
Зрештою сторони домовилися додатково вивчити ситуацію та визначити механізм, як одночасно обмежити завезення сміття і впорядкувати територію.
— Це не популізм. Я вже другий раз кажу, а нічого не робиться, — відповів депутат.
— Ну добре. Андрій Олександрович, давайте ми поставимо цю задачу і дізнаємося, щоб ми не перетворювали з вами це на персональну перепалку, — сказав мер.
Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві
Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.
Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.
У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.
Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.
