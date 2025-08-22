Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Місто погано провело конкурс», — Кім незадоволений, як мерія Миколаєва організувала конкурс на сортування сміття

Віталій Кім, Олександр Сєнкевич, Фото: пресслужба Миколаївської ОВА, зображення відредаговано ШІВіталій Кім, Олександр Сєнкевич, Фото: пресслужба Миколаївської ОВА, зображення відредаговано ШІ

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка побудує сортувальну лінію у Миколаєві, проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади.

Про це він сказав у відеозверненні до миколаївців, опублікованому у своєму телеграм-каналі.

— Я вважаю, що місто погано провело сам конкурс і умови для міста недостатні. Треба або переглядати їх, або заново запускати конкурс, — наголосив Віталій Кім.

Очільник регіону розповів, що спочатку не підтримував проєкт, проте після суспільного резонансу дійшов висновку: місту дійсно потрібна сучасна сортувальна лінія, але не за запропонованих умов.

Кім також висловив сумнів у здатності компанії-переможця виконати проєкт, оскільки вона не має достатнього досвіду та кадрів.

— Дійсно підприємство, яке не має досвіду чи людей, це виглядає дивно, — підкреслив він.

Водночас він попередив, що нинішній підрядник може звернутися до суду.

Також нагадаємо, що Віталій Кім вважає, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Полігон ТПВ під Миколаєвом 

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів. 

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.

