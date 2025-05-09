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У Миколаєві вдруге шукають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття

У Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся перший етап конкурсу із вибору компанії, яка займатиметься сортуванням сміття у місті.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що це вже друга спроба знайти підрядника — перший конкурс не отримав жодної пропозиції. Цього разу дві компанії цікавилися умовами, але заявку подала лише одна.

До складу комісії увійшли представники міської влади, екологічних організацій та комунальних підприємств. Серед них заступник департаменту ЖКГ Ігор Набатов, лікар із загальної гігієни Миколаївського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Олександр Лагодний, заступниця начальника управління ЖКГ Миколаївської ОВА Тетяна Орел, голова правління ОСББ «КОСМО 57» Світлана Душка, виконавча директорка КП «Обрій-ДКП» Олена Бусел. Також до складу комісії увійшов і депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко, як представник ГО «Перспективи ХХІ століття».

У Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська рада

«Перший етап фактично відбувся. Ми перевірили документи — учасник відповідає нашим критеріям», — зазначив Ігор Набатов.

Далі комісія оцінюватиме учасника, мінімальний прохідний бал — 40 із 75 можливих. Остаточне рішення ухвалить міська рада. Якщо компанія-переможець буде затверджена, всі міські відходи потраплятимуть на сортувальну лінію. Корисне сміття піде на повторне використання, а близько 30% — на полігон.

Закон про управління відходами, ухвалений у 2023 році, передбачає, що громади мають мінімізувати захоронення сміття, адже це шкодить довкіллю. Миколаївська міськрада вже виділила кошти для розробки техніко-економічного обґрунтування комплексу з переробки відходів. Перший етап — запровадження сортування.

У Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві обирають компанію, яка займатиметься сортуванням сміття. Фото: Миколаївська міська рада

Полігон ТПВ під Миколаєвом 

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів. 

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

У вересні 2024 року під час сесії Миколаївської міськради депутати підтримали рішення про затвердження порядку функціонування комплексу з сортування побутових відходів у Миколаєві.

Наразі у Миколаєві готуються до запуску майданчика для тимчасового зберігання відходів руйнації. Його почнуть тестово експлуатувати з 1 травня протягом 45 днів. 

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