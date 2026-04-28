 Музична школа у Миколаєві: знову сміттєзвалище біля закладу

Біля музичної школи №8 у Миколаєві знов створили стихійне сміттєзвалище

У Миколаєві біля музичної школи №8 по вул. 1-й Госпітальній знов створили стихійне сміттєзвалище. Нещодавно цю ділянку очистили комунальні служби.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Екоінспектори зазначили, що повторно обстежили територію. Там знов були побутові відходи, поліетилен та залишки рослин.

«Ситуація свідчить не про якість прибирання, а про сталі звички частини жителів, які продовжують використовувати цю територію як зручну, але незаконну точку для викидання сміття», — повідомили в екоінспекції.

Інспектори уточнили, що жителі, які викидають сміття у невстановлених місцях, порушують законодавство. А це тягне за собою адміністративну відповідальність.

Нагадаємо, після звернення жителя у Центральному районі комунальні служби ліквідували чергове несанкціоноване сміттєзвалище біля Дитячої музичної школи.

Також повідомлялося, що для мешканців Корабельного району Миколаєва планують підвищити тарифи на вивезення побутових відходів комунальним підприємством «Обрій-ДКП».

Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

У Миколаєві з травня підвищують тариф на вивезення сміття
У миколаївському парку Перемоги пошкодили газон: збитки оцінили у понад пів мільйона гривень
У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття
Читайте також:
новини
У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу — до кінця року

Юлія Лук’яненко
новини
Дохід від ₴10 млн на рік: на Миколаївщині 656 великих бізнесменів

Світлана Іванченко
новини
У Південноукраїнську за рахунок бюджету оздоровлюватимуть ветеранів та військових у санаторіях

Юлія Лук’яненко
новини
На Миколаївщині за три роки зафіксували 21 скаргу на булінг: частина випадків не підтвердилась

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві сподіваються, що ЄІБ профінансує енергомодернізацію 10 будинків, для яких зараз розробляють проєкти

Юлія Бойченко
Останні новини про: Сміттєзвалище Миколаєва

У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття
У миколаївському парку Перемоги пошкодили газон: збитки оцінили у понад пів мільйона гривень
У Миколаєві з травня підвищують тариф на вивезення сміття

У Миколаєві після атаки дронів поранено чоловіка: пошкоджені багатоповерхівки та авто

У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу — до кінця року

«Це захист життя», — Зеленський доручив поставити військовим 50 тисяч роботизованих комплексів