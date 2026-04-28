Біля музичної школи №8 у Миколаєві знов створили стихійне сміттєзвалище
10:52, 28 квітня, 2026
У Миколаєві біля музичної школи №8 по вул. 1-й Госпітальній знов створили стихійне сміттєзвалище. Нещодавно цю ділянку очистили комунальні служби.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Екоінспектори зазначили, що повторно обстежили територію. Там знов були побутові відходи, поліетилен та залишки рослин.
«Ситуація свідчить не про якість прибирання, а про сталі звички частини жителів, які продовжують використовувати цю територію як зручну, але незаконну точку для викидання сміття», — повідомили в екоінспекції.
Інспектори уточнили, що жителі, які викидають сміття у невстановлених місцях, порушують законодавство. А це тягне за собою адміністративну відповідальність.
Нагадаємо, після звернення жителя у Центральному районі комунальні служби ліквідували чергове несанкціоноване сміттєзвалище біля Дитячої музичної школи.
Також повідомлялося, що для мешканців Корабельного району Миколаєва планують підвищити тарифи на вивезення побутових відходів комунальним підприємством «Обрій-ДКП».
