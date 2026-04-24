 Збитки понад пів мільйона: У парку Перемоги у Миколаєві пошкодили газон

  • пʼятниця

    24 квітня, 2026

  • 10.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У миколаївському парку Перемоги пошкодили газон: збитки оцінили у понад пів мільйона гривень

Парк Перемоги у Миколаєві, серпень 2024 року. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві на території парку-пам’ятки місцевого значення «Парк Перемоги» пошкодили газон і засмітили ділянку будівельними матеріалами. Збитки довкіллю оцінили більш ніж у 500 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

За даними екоінспекторів, на території природно-заповідного фонду без необхідних дозволів встановили тимчасову споруду. Через це було пошкоджено газон, а земельну ділянку засмічено будівельними матеріалами — дошками, тирсою та іншим сміттям.

Матеріали за фактом порушення передали до поліції для подальшої перевірки та ухвалення рішення.

Нагадаємо, Центральному районі Миколаєва екологи знайшли десять стихійних звалищ. Серед відходів: побутове сміття, сухе листя, гілки та будівельний непотріб.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Екологія

На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля
У Миколаєві спиляли 88-річну вербу біля ресторану на Набережній

