У миколаївському парку Перемоги пошкодили газон: збитки оцінили у понад пів мільйона гривень
- Світлана Іванченко
20:07, 24 квітня, 2026
У Миколаєві на території парку-пам’ятки місцевого значення «Парк Перемоги» пошкодили газон і засмітили ділянку будівельними матеріалами. Збитки довкіллю оцінили більш ніж у 500 тисяч гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.
За даними екоінспекторів, на території природно-заповідного фонду без необхідних дозволів встановили тимчасову споруду. Через це було пошкоджено газон, а земельну ділянку засмічено будівельними матеріалами — дошками, тирсою та іншим сміттям.
Матеріали за фактом порушення передали до поліції для подальшої перевірки та ухвалення рішення.
Нагадаємо, Центральному районі Миколаєва екологи знайшли десять стихійних звалищ. Серед відходів: побутове сміття, сухе листя, гілки та будівельний непотріб.
