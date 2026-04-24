У миколаївському парку Перемоги пошкодили газон: збитки оцінили у понад пів мільйона гривень

Парк Перемоги у Миколаєві, серпень 2024 року. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві на території парку-пам’ятки місцевого значення «Парк Перемоги» пошкодили газон і засмітили ділянку будівельними матеріалами. Збитки довкіллю оцінили більш ніж у 500 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

За даними екоінспекторів, на території природно-заповідного фонду без необхідних дозволів встановили тимчасову споруду. Через це було пошкоджено газон, а земельну ділянку засмічено будівельними матеріалами — дошками, тирсою та іншим сміттям.

Матеріали за фактом порушення передали до поліції для подальшої перевірки та ухвалення рішення.

