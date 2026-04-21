У Миколаєві спиляли 88-річну вербу біля ресторану на Набережній

Спиляна 88-річна верба біля альтанки ресторану «Фенікс» на Набережній. Фото: МикВісті

Представники комунального підприємства «Миколаївські парки» спиляли 88-річну вербу біля ресторану «Фенікс» (колишня «Шамбала») за ініціативи власників закладу.

Про це йдеться в акті обстеження дерев, копія якого є у розпорядженні редакції «МикВісті».

Обстеження провела комісія за участі представників Департаменту ЖКГ та Держекоінспекції після звернення КП «Миколаївські парки». Підставою стала заява громадянина Д. Садрідінова від 26 березня, який повідомив про загрозу виникнення аварійної ситуації. Ймовірно, звернення надійшло від Джамшеда Садрідінова, брата власника рестрану, депутата Миколаївської облради Тахіра Садрідінова.

Під час перевірки фахівці встановили, що 88-річна верба біля дерев’яної альтанки ресторану по вулиці Набережній, 4-А перебувала у незадовільному стані: дерево було уражене грибами, мало ознаки трухлявості та значний кут нахилу. Через ризик падіння вербу рекомендували до негайного видалення.

Станом на зараз дерево вже спиляли. Водночас поруч залишилася інша верба — 60-річна, двостовбурова. Її стан комісія оцінила як задовільний, тому дерево вирішили зберегти, провівши лише «помірне омолодження».

Нагадаємо, що на початку березня на Флотському бульварі зрубали кілька аварійних дерев, невдовзі на їхньому місці працівники департаменту архітектури міськради висадили молоді дерева. Як пояснив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, саджанці придбали за гроші, які працівники департаменту зібрали під час різдвяних свят.

Вже в квітні, зʼявилась інформація, що Миколаєві на Флотському бульварі планують ще знести тополі, які в КП «Миколаївські парки» називають аварійними. Однак представники Державної екологічної інспекції заявляють, що не бачать ознак аварійності й наполягають на проведенні фахового обстеження.