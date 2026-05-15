 У Києві завершили розбір завалів після російської атаки

У Києві завершили розбір завалів після російської атаки: загинули 24 людини, серед них троє дітей

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію після російської атаки. Роботи тривали понад 28 годин.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цей час рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій житлового будинку. Наразі відомо про 24 загиблих, серед яких — троє дітей. Ще 48 людей отримали травми.

Також майже 400 людей звернулися по психологічну допомогу до фахівців ДСНС та Національної поліції, які працювали на місці трагедії та підтримували постраждалих і їхніх рідних. Наразі підрозділи ДСНС продовжують аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що у Києві 15 травня оголосили днем жалоби за жертвами масованої комбінованої атаки РФ.

