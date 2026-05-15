У Києві завершили розбір завалів після російської атаки: загинули 24 людини, серед них троє дітей
- Марія Хаміцевич
9:05, 15 травня, 2026
У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію після російської атаки. Роботи тривали понад 28 годин.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За цей час рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій житлового будинку. Наразі відомо про 24 загиблих, серед яких — троє дітей. Ще 48 людей отримали травми.
Також майже 400 людей звернулися по психологічну допомогу до фахівців ДСНС та Національної поліції, які працювали на місці трагедії та підтримували постраждалих і їхніх рідних. Наразі підрозділи ДСНС продовжують аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо, що у Києві 15 травня оголосили днем жалоби за жертвами масованої комбінованої атаки РФ.
