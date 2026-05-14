У Києві після російської атаки обвалилася частина багатоповерхівки: є загиблий та десятки поранених

Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС

Унаслідок комбінованої російської атаки на Київ загинула одна людина, ще 32 отримали поранення. Серед постраждалих — одномісячна дитина.

Про це повідомили речник ДСНС Києва Павло Петров та мер столиці Віталій Кличко.

Спочатку повідомлялося про 31 постраждалого, однак згодом кількість поранених зросла до 32. За словами Кличка, у лікарнях перебувають 20 госпіталізованих, серед них — дитина.

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район столиці. Там обвалилася частина житлового будинку, загалом зруйновано 18 квартир.

У ДСНС повідомили, що з пошкодженого будинку вдалося врятувати 27 людей. Водночас під завалами ще можуть перебувати люди.

Наразі рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

Також через обстріл на лівому березі столиці виникли перебої з водопостачанням.

Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, також вночі росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. А на Миколаївщині після обстрілу та падіння уламків виникла пожежа.