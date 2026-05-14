 У Києві після російської атаки обвалилася частина багатоповерхівки

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 12°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві після російської атаки обвалилася частина багатоповерхівки: є загиблий та десятки поранених

Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС

Унаслідок комбінованої російської атаки на Київ загинула одна людина, ще 32 отримали поранення. Серед постраждалих — одномісячна дитина.

Про це повідомили речник ДСНС Києва Павло Петров та мер столиці Віталій Кличко.

Спочатку повідомлялося про 31 постраждалого, однак згодом кількість поранених зросла до 32. За словами Кличка, у лікарнях перебувають 20 госпіталізованих, серед них — дитина.

Реклама

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район столиці. Там обвалилася частина житлового будинку, загалом зруйновано 18 квартир.

У ДСНС повідомили, що з пошкодженого будинку вдалося врятувати 27 людей. Водночас під завалами ще можуть перебувати люди.

Наразі рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

Також через обстріл на лівому березі столиці виникли перебої з водопостачанням.

Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС
Наслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНСНаслідки удару по Києву 14 травня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, також вночі росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. А на Миколаївщині після обстрілу та падіння уламків виникла пожежа.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони атакували порт на Одещині: двоє поранених, пошкоджено обладнання
У Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС
Росіяни атакували гуманітарні автівки ООН у Херсоні
Реклама
Читайте також:
новини
Конкурсом на сортування сміття у Миколаєві зацікавилась французька Veolia

Альона Коханчук
новини
З бюджету Миколаєва цьогоріч оплатять санаторне лікування для 5–10 ветеранів

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві перерозподілили ₴8,8 млн після передачі пологового будинку №3 до області

Альона Коханчук
новини
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували гуманітарні автівки ООН у Херсоні
У Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС
Російські дрони атакували порт на Одещині: двоє поранених, пошкоджено обладнання

Миколаївщину атакували дронами й артилерією: є пошкодження, виникла пожежа

Біля «старого» вокзалу у Миколаєві створять пішохідну зону через велику кількість транспорту

У Миколаєві перерозподілили ₴8,8 млн після передачі пологового будинку №3 до області