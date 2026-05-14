У Києві після російської атаки обвалилася частина багатоповерхівки: є загиблий та десятки поранених
- Марія Хаміцевич
10:10, 14 травня, 2026
Унаслідок комбінованої російської атаки на Київ загинула одна людина, ще 32 отримали поранення. Серед постраждалих — одномісячна дитина.
Про це повідомили речник ДСНС Києва Павло Петров та мер столиці Віталій Кличко.
Спочатку повідомлялося про 31 постраждалого, однак згодом кількість поранених зросла до 32. За словами Кличка, у лікарнях перебувають 20 госпіталізованих, серед них — дитина.
Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район столиці. Там обвалилася частина житлового будинку, загалом зруйновано 18 квартир.
У ДСНС повідомили, що з пошкодженого будинку вдалося врятувати 27 людей. Водночас під завалами ще можуть перебувати люди.
Наразі рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.
Також через обстріл на лівому березі столиці виникли перебої з водопостачанням.
Нагадаємо, також вночі росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. А на Миколаївщині після обстрілу та падіння уламків виникла пожежа.
