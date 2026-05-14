Російські дрони атакували порт на Одещині: двоє поранених, пошкоджено обладнання

Російські дрони 14 травня атакували порт на Одещині. Фото: Одеська ОВА

Вночі 14 травня російські війська знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Як повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, під удар потрапили об’єкти портової інфраструктури. Через дві хвилі атак пошкоджень зазнали обладнання, майно та вантажний транспорт.

Після обстрілів виникли пожежі, які рятувальники ліквідували. Наразі на місцях працюють профільні служби, тривають роботи з усунення наслідків атаки, зазначили у ДСНС Одеської області. Постраждалим надають необхідну допомогу.

До ліквідації наслідків залучали понад 60 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Російські дрони 14 травня атакували порт на Одещині. Фото: ДСНС

Російські дрони 14 травня атакували порт на Одещині. Фото: ДСНС

Російські дрони 14 травня атакували порт на Одещині. Фото: ДСНС

Російські дрони 14 травня атакували порт на Одещині. Фото: ДСНС

Російські дрони 14 травня атакували порт на Одещині. Фото: ДСНС

Російські дрони 14 травня атакували порт на Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, минулої ночі російська армія масовано атакувала ударними безпілотниками промислову інфраструктуру Одеської області.