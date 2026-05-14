З бюджету Миколаєва цьогоріч оплатять санаторне лікування для 5–10 ветеранів

У Миколаєві затвердили порядок санаторно-курортного лікування для ветеранів війни за кошти міського бюджету. Фото з сайту АрміяInform

У Миколаєві з міського бюджету зможуть цьогоріч оплатити вартість санаторно-курортного лікування для 5-10 ветеранів війни.

На засіданні виконкому 13 травня затвердили порядок відшкодування вартості таких путівок, повідомляють «МикВісті».

Йдеться про компенсацію вартості путівок для військових з інвалідністю внаслідок війни коштом бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

Як пояснив начальник департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергій Василенко, державне фінансування цього напрямку на час воєнного стану призупинене, тому місто бере на себе забезпечення такої підтримки.

— Державне виділення коштів на санаторно-курортне лікування на період війни призупинено. Але у зв’язку з тим, що повертається велика кількість хлопців з тяжкими пораненнями, то в цьому порядку ми за місцеві кошти буде надана можливість компенсації за таке курортне лікування 5-10 особам з інвалідністю внаслідок війни саме з 2014 рік по даний час, — зазначив Сергій Василенко.

Згідно з ухваленим порядком, безоплатні путівки зможуть отримати:

особи з інвалідністю І групи внаслідок війни — разом із супроводжуючою особою;

особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп внаслідок війни.

Ветерани матимуть право самостійно обирати санаторно-курортний заклад на території України відповідно до профілю лікування.

Тривалість оздоровлення становитиме 18 днів, а скористатися такою можливістю можна буде не частіше одного разу на рік. Путівки надаватимуть у порядку черги після подання повного пакета документів до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій.

Максимальна вартість путівки, яку компенсуватиме міський бюджет, становитиме:

до 15 030 гривень — для ветеранів з інвалідністю;

до 12 024 гривень — для супроводжуючих осіб ветеранів І групи.

Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, передбачених у бюджеті громади на 2026 рік у рамках міської програми «Соціальний захист».

