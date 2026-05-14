У Миколаєві перерозподілили ₴8,8 млн після передачі пологового будинку №3 до області

Пологовий будинок №3. Фото з відкритих джерел

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради перерозподілив залишки коштів після передачі до обласної власності пологового будинку №3.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 13 травня, пишуть «МикВісті».

Проєкт рішення розглядався у зв’язку з передачею пологового до власності Миколаївської області та виходом міста зі складу засновників закладу.

Мова йде про перерозподіл 8 мільйонів 853 тисяч 600 гривень. Їх передали до Міської лікарні №3.

Як пояснила начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, перерозподіл коштів пов’язаний із необхідністю забезпечення фінансування інших медичних установ громади.

— З 9 квітня прийнято рішення про передачу закладу у обласні комунальну власність. Залишки коштів з даного закладу ми знімаємо. Тим більше, що на оплату комунальних послуг нашим закладам до кінця року не вистачає, — зазначила вона.

Нагадаємо, що 9 квітня на сесії Миколаївської міської ради депутати погодили передачу цього пологового будинку у власність області. Заклад планують доєднати до Обласної клінічної лікарні, що розташована поруч.

А вже 16 квітня депутати Миколаївської обласної ради погодили прийняття у обласну власність пологового будинку №3.

Раніше депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.

Раніше, депутати профільної комісії з питань охорони здоров’я Миколаївської міської ради підтримали реорганізацію міських лікарень. Також депутат Миколаївської міськради Олена Кісельова повідомляла, що реорганізація лікарень Миколаєва шляхом їх об’єднання в одну структуру не призведе до закриття лікарень чи скорочення персоналу, а є лише зміною юридичної форми для отримання додаткового фінансування від НСЗУ.