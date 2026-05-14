 У Миколаєві розроблять нову схему дорожнього руху біля старого залізничного вокзалу

Біля «старого» вокзалу у Миколаєві створять пішохідну зону через велику кількість транспорту

Тролейбус біля Привокзальної площі у Миколаєві. Фото: transphoto.org

У районі «старого» залізничного вокзалу у Миколаєві розроблять нову схему дорожнього руху. Пропонують створити пішохідну зону на ділянці проїзної частини Привокзальної площі. Тролейбуси зможуть розвертатися без перешкод і під'їжджати до зупинки по вулиці Аркасівській.

Таке рішення виконком ухвалив 13 травня, пишуть «МикВісті».

Заступник мера Юрій Андрієнко пояснив членам виконкому, що збільшилася кількість великого транспорту на старому залізничному вокзалі, а саме тролейбусів, тому потрібно внести зміни у русі.

— Ми пропонуємо розробити схему організації дорожнього руху, щоб забезпечити безперешкодний проїзд цього транспорту на розворотному кільці, погодити з патрульною поліцією та ввести у дію для безпеки городян і безпеки пасажирського транспорту, — сказав заступник міського голови.

У проєкті рішення виконкому також зазначили, що на проїзній частини в районі Привокзальної площі є несанкціонована торгівля. Це є ще однією з причин змін у організації руху транспорту.

Тому виконком дав згоду на запровадження режиму пішохідної зони на ділянці проїзної частини Привокзальної площі в межах розворотного кільця для тролейбусів. Там мають встановити обмежувальне огородження.

Схему організації дорожнього руху має замовити комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство та погодити її у патрульній поліції. Також підприємство має переобладнати контактну мережу, відповідно до нової схеми руху.

Адміністрації Заводського району доручили розібратися з торгівлею з рук на Привокзальній площі.

Нагадаємо, що від Широкої Балки до станції «Миколаїв-вантажний» з 18 травня запустять ще автобусний маршрут №49.

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

