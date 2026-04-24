Директор електротрансу заявив, що у Миколаєві достатньо тролейбусів для ще одного маршруту

Тролейбус на автономному ході у Миколаєві. Фото: МикВісті

Після запуску тролейбусного маршруту №14 у Миколаєві можуть розглянути можливість ще для одного маршруту. Або можуть продовжити маршрут, який вже є у місті.

Про це повідомив під час ефіру у Facebook директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, пишуть «МикВісті».

Миколаївці поставили питання, чип планується подовження тролейбусного маршруту №5 по Херсонському шосе на Промзону.

— Ми багато маршрутів тестували. І я думаю, що після старту роботи маршруту №14 у нас є можливості, тобто є кількість транспорту для запровадження ще одного маршруту, — сказав Юрій Сметана.

Проте, за його словами, потрібно навчити додаткових водіїв

— І з управлінням транспорту Миколаївської міської ради ми будемо розглядати питання ще одного маршруту. Можливо, це буде продовження №5, можливо, якийсь інший, — зазначив керівник електротрансу.

Зараз маршрут №5 поєднує вул. Будівельників та мікрорайон Намив.

Нагадаємо, з 28 квітня почне курсувати новий тролейбусний маршрут №14, який проходитиме за маршрутом «Миколаїв-Вантажний — вулиця Казарського».