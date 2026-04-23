У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до Казарського

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс» у квітні 2024 року. Фото: МикВісті

У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати новий тролейбусний маршрут №14, який проходитиме за маршрутом «Миколаїв-Вантажний — вулиця Казарського».

Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час прямого ефіру у Facebook.

«Ми дуже раді, що зможемо ще більше міста охопити електротранспортом, а також тому, що містяни пільгових категорій зможуть скористатися всіма пільгами, які пропонує Миколаївська міська рада», — зазначив Юрій Сметана.

Зазначимо, що тролейбуси проходитимуть по маршруту: Привокзальна площа — вулиця Аркасівська — проспект Центральний — Херсонське шосе — вулиця Кругова — вулиця Троїцька — вулиця Електронна — вулиця Олександра Янати — вулиця Казарського.

Нагадаємо, що до цього проїзд маршрутом запускали у тестовому режимі.

Раніше жителі мікрорайону Казарського у Миколаєві звернулися до міської влади з проханням запустити комунальний автобус. Люди скаржаться, що єдина маршрутка №89 ходить нестабільно, і після шостої вечора доїхати додому майже неможливо.