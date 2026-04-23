 Тролейбус №14 до Казарського: Миколаївелектротранс анонсував запуск маршруту з 28 квітня

  • четвер

    23 квітня, 2026

  • 14.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 14.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до Казарського

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс» у квітні 2024 року. Фото: МикВісті

У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати новий тролейбусний маршрут №14, який проходитиме за маршрутом «Миколаїв-Вантажний — вулиця Казарського».

Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час прямого ефіру у Facebook.

«Ми дуже раді, що зможемо ще більше міста охопити електротранспортом, а також тому, що містяни пільгових категорій зможуть скористатися всіма пільгами, які пропонує Миколаївська міська рада», — зазначив Юрій Сметана.

Зазначимо, що тролейбуси проходитимуть по маршруту: Привокзальна площа — вулиця Аркасівська — проспект Центральний — Херсонське шосе — вулиця Кругова — вулиця Троїцька — вулиця Електронна — вулиця Олександра Янати — вулиця Казарського.

Нагадаємо, що до цього проїзд маршрутом запускали у тестовому режимі.

Раніше жителі мікрорайону Казарського у Миколаєві звернулися до міської влади з проханням запустити комунальний автобус. Люди скаржаться, що єдина маршрутка №89 ходить нестабільно, і після шостої вечора доїхати додому майже неможливо.

партнерство
Internews

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

Фінансується Європейським СоюзомЗа підтримки Internews

Читайте також:
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
новини
Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Юлія Бойченко
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
новини
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Світлана Іванченко
новини
Віцемер Коренєв виступив на конференції і пояснив, що відбудова — це не ремонт

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

