У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до Казарського
Даріна Мельничук
13:30, 23 квітня, 2026
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати новий тролейбусний маршрут №14, який проходитиме за маршрутом «Миколаїв-Вантажний — вулиця Казарського».
Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час прямого ефіру у Facebook.
«Ми дуже раді, що зможемо ще більше міста охопити електротранспортом, а також тому, що містяни пільгових категорій зможуть скористатися всіма пільгами, які пропонує Миколаївська міська рада», — зазначив Юрій Сметана.
Зазначимо, що тролейбуси проходитимуть по маршруту: Привокзальна площа — вулиця Аркасівська — проспект Центральний — Херсонське шосе — вулиця Кругова — вулиця Троїцька — вулиця Електронна — вулиця Олександра Янати — вулиця Казарського.
Нагадаємо, що до цього проїзд маршрутом запускали у тестовому режимі.
Раніше жителі мікрорайону Казарського у Миколаєві звернулися до міської влади з проханням запустити комунальний автобус. Люди скаржаться, що єдина маршрутка №89 ходить нестабільно, і після шостої вечора доїхати додому майже неможливо.
Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.
Останні новини про: Миколаївелектротранс
