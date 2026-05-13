Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

У квітні цього року ціни на Миколаївщині продовжили зростати. За місяць споживчі ціни піднялися на майже 2%, а у річному вимірі інфляція склала понад 9%. Найбільше подорожчали крупи, транспорт та пальне, водночас частина продуктів стала дешевшою.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».

Зміни цін у квітні 2026 року на Миколаївщині. Інфографіка: Обласне управління статистики

Найпомітніше у квітні зросла ціна на гречані крупи — одразу на 27,8%. Залізничні пасажирські перевезення подорожчали на 10,6%, паливо та мастила — на 7,6%. Також зросли ціни на цукор (+6%), соняшникову олію (+4,4%) та автодорожні пасажирські перевезення (+4%).

Водночас окремі продукти стали дешевшими. Найбільше знизилась ціна, зокрема, масло — на 9,8%, а сало подешевшало на 6,5%, яйця — на 5,2%, морожена риба — на 3,7%.

Динаміка цін протягом року залишається нерівномірною. Овочі після значного зимового подорожчання у 2026 році сповільнили зростання: у січні вони додали 12,5%, у лютому — 14,5%, у березні — 3,9%, а у квітні лише 0,4%. Яйця після різкого зростання восени минулого року у квітні знову подешевшали на 5,2%.

Продовжує дорожчати хліб, так у квітні його ціна зросла ще на 3,9%. Молоко навпаки дешевшає: після зниження у лютому на 3% і стабільності у березні, у квітні ціна впала ще на 2,9%. М’ясо та м’ясопродукти після кількох місяців зниження додали 2,1%.

Крім того, продовжує зростати і вартість пального у 2026 році: у березні ціни підскочили на 11,6%, у квітні — ще на 7,6%, що впливає на транспортні витрати та загальний рівень інфляції в регіоні.

Нагадаємо, що у березні на Миколаївщині найбільше подорожчали: пальне, одяг і окремі продукти харчування, а загальний темп зростання цін став максимальним із початку року.