Яйця, пальне та одяг: що найбільше подорожчало на Миколаївщині у березні

У березні 2026 року на Миколаївщині найбільше подорожчали пальне, одяг і окремі продукти харчування, а загальний темп зростання цін став максимальним із початку року.

Про це свідчать дані обласного управлінні статистики, пишуть «МикВісті».

Зміни цін у березні 2026 року на Миколаївщині. Інфографіка: Обласне управління статистики

Так, інфляція на споживчому ринку області у березні порівняно з лютим становила 1,8%. Для порівняння: у січні ціни зростали на 0,8%, у лютому — на 1,4%. У річному вимірі (березень 2026 до березня 2025 року) споживчий кошик подорожчав на 8,2%.

Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли в ціні на 1%. Найбільше подорожчали пшоно — на 17,1%, яйця — на 7,9%, вершкове масло — на 6,4%.

Також підвищилися ціни на овочі, рибу та рибопродукти, соняшникову олію, гречку, хліб і м’ясо птиці — на 1,6–3,9%. Алкоголь і тютюнові вироби подорожчали загалом на 0,8%: алкоголь — на 1,5%, тютюнові вироби — на 0,4%.

Водночас частина базових продуктів подешевшала. Зокрема: макаронні вироби — на 4,9%, свинина та рис — на 2,9%, сало — на 1,3%, фрукти — до 1,1%. При цьому ціни на молоко залишилися стабільними.

Найвідчутніше зростання витрат споживачі побачили у категорії одягу та взуття — ціни підскочили на 14,7%.

Суттєво подорожчав і транспорт — у середньому на 5,2%. Основною причиною стало різке зростання вартості пального: дизель подорожчав на 20,8%, бензин А-95 — на 11,2%, А-92 — на 10,9%, скраплений газ для автомобілів — на 8,9%. Одночасно підвищилась і вартість проїзду: залізничні перевезення подорожчали на 8,7%, автодорожні пасажирські — на 5,7%.

У сфері зв’язку ціни збільшилися на 2,4%, насамперед через підвищення тарифів мобільного зв’язку на 3,8%. Фармацевтична продукція подорожчала приблизно на 1%.

Порівняно з минулим роком структура інфляції змінилася. Якщо у березні 2025 року головним фактором росту цін були яйця, то нині ключовими драйверами стали паливо, хліб і промислові товари, зокрема одяг та взуття.

Попри те, що овочі у березні подорожчали на 3,9%, темпи їхнього зростання значно сповільнилися: у січні та лютому ціни на них збільшувалися більш ніж на 12–14%.

Раніше повідомлялось, що у лютому на Миколаївщині найбільше подорожчали овочі, фрукти та послуги, зокрема таксі й мобільний зв’язок.