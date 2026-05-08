У ліцеї Аркаса в Миколаєві завершили будівництво укриття, розрахованого для понад 400 учнів

Відновлений фасад ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєві. Фото: МикВісті

У Миколаєві в ліцеї імені Миколи Аркаса підрядник завершив будівництво укриття площею близько 714 квадратних метрів.

Про це йдеться в статті «МикВісті» «Відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві планують завершити у 2027 році».

Зазначається, що згідно з проєктною документацією, воно розраховане на 434 учнів, а також на 51 працівника — педагогічний і технічний персонал закладу. Укриття буде забезпечено необхідними інженерними комунікаціями, вентиляцією, тепловим пунктом, санвузлами, навчальними приміщеннями і зонами загального користування.

За словами інженерки-будівельниці Віри Сарри, проєктом передбачені також елементи інклюзії. Укриття матиме три евакуаційні виходи, невеликі ліфти для маломобільних груп населення та пандуси. Ще у приміщенні встановлять інформаційні таблички зі шрифтом Брайля, мнемосхеми та тактильні елементи навігації.

Наразі укриття готове до виконання опоряджувальних робіт. Зокрема, йдеться про шпаклювання, фарбування стін, стяжку підлоги, монтаж інженерних мереж — вентиляції, теплопостачання, електропостачання, освітлення, а також пожежної сигналізації. Конструктивна частина укриття вже завершена.

Вхід до укриття ліцею імені Микола Аркаса. Фото: МикВісті

Інженери пояснюють, що через особливості будівлі тут можливо облаштувати лише просте укриття, а не протирадіаційне.

— Будівля зведена ще у ХІХ столітті, її конструкції не дозволяють облаштувати протирадіаційне укриття. Для цього довелося б суттєво підсилювати стіни з усіх боків, однак наявні фундаменти цього не витримають. Крім того, поруч розташований парк, який є пам’яткою культури, де також не можна проводити такі роботи. Водночас це укриття матиме всі необхідні елементи безпеки: вентиляцію, пожежну сигналізацію та інші системи, — говорить інженерка Віра Сарри.

Крім того, за її словами, будівництво укриття потребувало додаткового підсилення конструкцій, адже раніше його тут не було — лише технічний підвал із двома приміщеннями.

Реклама

— Під час робіт ми фактично заново розробляли цю частину: копали ґрунт на глибину близько трьох метрів, підсилювали фундаменти й стіни, облаштовували бетонну підлогу, перекриття та укріплювали прорізи. Ми готувалися до складних умов, але в реальності вони виявилися ще складнішими, — говорить Віра Сарри.

Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею. Своєю чергою він запевнив, що міська влада сама обиратиме варіант відбудови. Після чого мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду.

Роботи з відбудови ліцею почалися ще взимку 2025 року. Його відбудову фінансує уряд Данії, а виконання робіт контролює Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

Читайте також статтю «МикВісті» «Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса». Відновити зруйнований фасад будівлі планували до жовтня 2025 року.