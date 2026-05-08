Удар дронів по Миколаївщині: атакували критичну та транспортну інфраструктуру

Атака на дронів на потяг у Миколаєві 4 березня. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Минулої доби війська РФ атакували Миколаївську область дронами-камікадзе типу «Shahed».

Про це повідомили у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації станом 8 травня.

Під ударом була критична та транспортна інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено локомотив. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Миколаєві через атаку безпілотників 6 травня пошкоджено автозаправну станцію.