Удар дронів по Миколаївщині: атакували критичну та транспортну інфраструктуру
- Марія Хаміцевич
8:00, 08 травня, 2026
Минулої доби війська РФ атакували Миколаївську область дронами-камікадзе типу «Shahed».
Про це повідомили у ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації станом 8 травня.
Під ударом була критична та транспортна інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено локомотив. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у Миколаєві через атаку безпілотників 6 травня пошкоджено автозаправну станцію.
