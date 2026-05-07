У драмтеатрі Миколаєва відкрилася фотовиставка херсонської артистки

У середу, 6 квітня, у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрилася фотовиставка Анастасії Бакунової — артистки-вокалістки Херсонського обласного академічного музично- драматичного театру імені М. Куліша.

Фотовиставка «Стежками рідного краю» присвячена природі рідної землі авторки — міста Кобеляки на Полтавщині, пишуть «МикВісті».

Виставка у театрі Миколаєва. Фото: МикВісті

Ідея виставки, як розповіла авторка, вміти бачити поруч красу природи, яка нас оточує.

— У світі, де люди женуться за грошима, статусом, швидкими розвагами та віртуальними ілюзіями, ми забуваємо про головне — життя, яке дарує нам природа. Ліси, річки, тварини, комахи зникають поруч із нами, а ми навіть не помічаємо, як усе це втрачаємо. Війна забирає людей, але разом із цим зникає ще одне життя — життя нашої землі… Моя виставка — не протест, а тихе нагадування про те, що краса, яка нас оточує, і є сенсом нашого існування у світі. Ми повинні зберегти те, що маємо, аби наші діти побачили те, що бачили ми, і навіть більше, — розповіла Анастасія Бакунова.

На саму авторку і її творчіть вплинули зокрема родинні традиції: її батько — художник, а мати — музикантка. Уже з шести років Анастасія співала при Будинку дитячої творчості. В 12 років вона намалювала перший портрет, а в 15 почала продавати власні роботи.

Її перша офіційна персональна виставка живопису відбулася у травні минулого року — також у Миколаївському драматичному театрі.

Фотовиставку «Стежками рідного краю» організовано за ініціативи художніх керівників двох дружніх театрів — Херсонського театру імені Куліша та Миколаївського драматичного театру.

На завершення вечора авторка потішила присутніх авторською музикальною композицією. Переглянути фотовиставку «Стежками рідного краю» можна у Блакитній залі театру.

