У Миколаєві працівники «Зорі»-«Машпроект» скаржаться на системні затримки зарплати

Працівники державного стратегічного оборонного підприємства «Зоря»-«Машпроект» у Миколаєві, що входить до сфери управління концерну «Укроборонпром», знову повідомляють про затримки виплат заробітної плати.

Про це «МикВісті» розповів один із працівників підприємства на умовах анонімності.

За його словами, затримки мають системний характер і стосуються як авансу, так і основної зарплати.

— У нас затримки виплат авансу і зарплати вже стали системними. 22 квітня мали виплатити аванс, але цього не сталося, і завтра має бути зарплата — її також не буде. Нам повідомили, що кошти за квітень виплатять наприкінці травня. Особливо це б’є по сім’ях, де обоє працюють на підприємстві. Графік виплат цього року постійно порушується, — розповів працівник.

Як повідомляли «МикВісті» 10 та 18 березня, працівники підприємства вже понад місяць не отримували заробітну плату. Тоді, за словами співрозмовника, у березні виплатили лише 50% авансу, а зарплату за місяць люди так і не отримали.

Після публікації матеріалу працівникам виплатили заробітну плату за лютий із понад місячною затримкою.

Нагадаємо, 16 грудня 2025 року ми писали, що працівники державного стратегічного оборонного підприємства «Зоря»-«Машпроект» у Миколаєві два місяці не отримували заробітну плату. Тоді працівник підприємства нам розповів, що у листопаді працівникам виплатили лише 25% від авансу, а заробітну плату за місяць вони так і не отримали.

Згодом зарплату за листопад виплатили двома частинами: першу — 18 грудня, тобто через два дні після нашої публікації, а другу — 25 грудня.

Розкрадання на «Зорі»

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря»-«Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря»-«Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У січні 2024 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

У травні 2024 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.

Миколаївець відсудив у «Зорі» ₴1 млн після звільнення

Нагадаємо, співробітник працював на підприємстві з 2010 року, з 2018 року перебував на посаді начальника цеху. З червня 2022 року не отримував заробітну плату та був недопущений до робочого місця без пояснення причин. Він дізнався, що наказом від 20 травня 2022 року підприємство призупинило дію його трудового договору на підставі статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

На суді позивач стверджував, що не отримував повідомлення про призупинення трудового договору, адже підприємство продовжувало свою діяльність, а його посада не була скорочена. Таким чином, він вважав призупинення трудового договору незаконним та вимагав його скасування, а також виплати заробітної плати за період з червня 2022 року.

У результаті з підприємства «Зоря»-«Машпроект» стягнуть середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 1,2 мільйонів гривень.