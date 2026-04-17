Квартира в Іспанії, ₴3,4 млн зарплати та кредит: що у декларації керівника миколаївської «Зорі» Цимбала

Виконуючий обов’язки директора миколаївського оборонного підприємства «Зоря» — «Машпроект» Олексій Цимбал, фото Sumy Today

Виконуючий обов’язки директора миколаївського оборонного підприємства «Зоря» — «Машпроект» Олексій Цимбал опублікував декларацію за 2025 рік. Там він вказав нерухомість у Миколаєві, під Києвом та Іспанії.

Відповідна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «МикВісті».

Олексій Цимбал має у власності нерухомість у Миколаєві: дві земельні ділянки на 2553 квадратних метри та житловий будинок на 404 квадратних метри. Він також має квартиру в Іспанії на 89 квадратних метрів, яке взяв у 2015 року в іпотеку за 5,2 мільйона гривень. На сьогодні, вказав він у декларації, за неї потрібно сплатити ще 55 тисяч євро (близько 2,7 мільйона гривень).

Його дружина Наталя має у власності житловий будинок на 143,7 квадратних метри у селі Гатне, що знаходиться у кількох кілометрах від межі Києва. Вона придбала його за 1,9 мільйона гривень у 2021 році. У цьому ж селі дружина Олексія Цимбала має земельну ділянку на 500 квадратних метри, яку придбала за 490 тисяч гривень.

Дружина також має у власності автомобіль KIA NIRO 2021 року, придбана у 2024 році за 740 тисяч гривень.

Подружжя також є власниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Кінологічний комплекс «Дог-Хаус» у Миколаєві. Компанія працює вже більше 20 років з уставним капіталом 20 тисяч гривень, свідчать дані аналітичної системи YouControl.

У 2025 році Олексій Цимбал отримав 3,4 мільйона гривень заробітної плати, що у середньому складає близько 286 тисяч гривень на місяць. Ці кошти він отримав, обіймаючи наступні посади: фінансового директора «Зорі» з січня по квітень та виконуючого обов'язки генерального директора підприємства — з травня по грудень.

Варто зазначити, що Олексій Цимбал обіймає цю посаду з травня 2025 року, до цього він займав посаду

Він також задекларував загально 1,4 мільйона гривень доходу від відчуження нерухомого майна. Ймовірно він продав гараж та квартиру у Миколаєві на 87,8 квадратних метри.

А його дружина торік отримала 1,3 мільйона гривень доходу від продажу автомобіля LEXUS RX300 2020 року випуску.

Готівкою подружжя зберігає 90 тисяч гривень та 17,5 тисячі євро, ще 94,8 тисячі гривень та 1,7 тисячі євро — на банківських рахунках. Загально у подружжя відкрито 17 рахунків у різних банках України та Іспанії.

Олексій Цимбал також вказав у декларації, що має 192,9 тисячі гривень кредиту, які узяв у 2024 році.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що поки не готовий оцінювати роботу тимчасово виконуючого обов’язків директора державного підприємства «Зоря»-«Машпроект» Олексія Цимбала.

Хто такий Олексій Цимбал

Олексій Цимбал народився в Миколаєві 1 жовтня 1971 року, закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (зараз НУК ім. Адмірала Макарова) за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні». У 1994 році прийшов працювати економістом ливарного цеху «Зорі».

У 2010 році Олексій Цимбал став депутатом Миколаївської міської ради від «Партії регіонів» по округу в Інгульському районі. За даними громадського руху «ЧЕСНО» за каденцію він пропустив 96% засідань міської ради. Свою відсутність на сесіях він тоді пояснював роботою в Сумах.

Відомо, що 2011 по 2019 року Олексій Цимбал був генеральним директором ПАТ «Сумське НВО імені М. В. Фрунзе» (зараз «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»). Це один з найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску обладнання для нафтової, газової, атомної та хімічної промисловості, до 2014 року 70% експорту підприємства йшло в Росію, казав Олексій Цимбал.

Олексій Цимбал став фігурантом дев’яти кримінальних справ, одна з яких стосувалась невиплати працівникам заводу зарплати на загальну суму близько 100 мільйонів гривень за час роботи у 2017 році.

Йому інкримінували дві статті Кримінального кодексу: «невиконання судового рішення, вчинене службовою особою» та «безпідставна невиплата заробітної плати вчинена умисно керівником підприємства».

У 2021 року в суді під час обрання йому запобіжного заходу, прокуратура наполягала на домашньому арешті з носінням електронного браслета і здачі паспорта для Олексія Цимбала. У той же час, суд також арештував майно Олексія Цимбала в Миколаєві.

«Цимбал, з метою уникнення відповідальності за скоєння кримінального правопорушення може надалі переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Має значну частину майна як на території України, так і за її межами, має документи, що надають право на виїзд за кордон і може їх використовувати для переховування від суду. На даний час за місцем реєстрації не проживає, постійно змінює місце фактичного мешкання. Цимбал може впливати на свідків та потерпілих шляхом здійснення погроз, схиляти до зміни показань», — цитувало «Суспільне» слова прокурора сумської прокуратури Олександра Ганжала. Тоді Олексія Цимбала суд відпустив під особисте зобов’язання.

У лютому 2025 року Зарічний районний суд Сум ухвалив рішення про закриття провадження проти Олексія Цимбала у зв’язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до декларації, у 2024 році Олексій Цимбал отримав дохід у розмірі 2 мільйони 11 тисяч гривень на державному підприємстві «Зоря»-«Машпроект», це у середньому близько 167 тисяч гривень на місяць.

Розкрадання на «Зорі»

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря»-«Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря»-«Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У січні 2024 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

У травні 2024 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.