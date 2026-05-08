Майже 150 тисяч одиниць зброї зникло в Україні від початку року: Миколаївщина серед лідерів за кількістю втрат

Реєстр втраченої зброї поповнився на 150 тисяч одиниць

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно вважаються втраченими або викраденими понад 780 тисяч одиниць зброї, що становить дві третини від загального Реєстру за весь час його існування.

Про це повідомляє «Опендатабот».

Лише за перші місяці 2026 року список розшукуваної зброї поповнився на 149 тисяч нових записів, що майже дорівнює показникам за весь минулий рік.

Найчастіше з Реєстру зникають автомати, мисливські рушниці та карабіни, а лідерами за кількістю втрат стали Миколаївська і Донецька області та Київ.

Динаміка зникнення зброї залишається нерівномірною: після пікових значень у 2022 році та певного спаду в 2023-му, кількість випадків знову почала стрімко зростати.

«Опендатабот» зазначає, якщо у 2025 році було зафіксовано близько 179 тисяч таких інцидентів, то нинішні темпи свідчать про ймовірний новий антирекорд до кінця року.

Наразі загальна кількість викраденої та втраченої зброї в країні сягнула позначки в 1,17 мільйона одиниць.

