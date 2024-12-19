  • четвер

    19 грудня, 2024

  • 7.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • 7.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За три тижні жителі Миколаївщини задекларували 70 одиниць зброї, — поліція

Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіЖителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

За три тижні жителі Миколаївської області задекларували 70 одиниць зброї. Зокрема, автомати, пістолети, карабіни та боєприпаси.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Миколаївській області. 

У відомстві зазначили, що після завершення воєнного стану громадяни зможуть, за бажанням, переробити цю зброю на дозволені види та офіційно зареєструвати її для використання та зберігання.

Правоохоронці нагадали алгоритм декларування зброї:

Реклама
  1. Повідомити поліцію про наявну або знайдену зброю за номером 102.
  2. Протягом 24 годин звернутися до найближчого підрозділу поліції для декларування.

При звернені щодо декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, потрібні документи:

  • письмова заява;
  • паспорт-книжечка або ID-картка;
  • фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см;
  • витяг про місце проживання / реєстрацію;
  • ідентифікаційний номер.

Після візуального огляду зброї фахівці дозвільної служби перевіряють документи, обліковують зброю та видають повідомлення про декларування. Поліцейські роз’яснюють правила безпеки, зберігання та відповідальність за порушення, а потім повертають зброю декларанту.

Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіЖителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області
Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіЖителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області
Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській областіЖителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

Нагадаємо, що 25 листопада вступив в дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження із вогнепальною зброєю.

Слід зазначити, що за три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї та понад 80 тисяч боєприпасів.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині судитимуть водія, якого підозрюють у смертельній аварії
Українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї за три тижні
Вдарив ножем у спину: мешканця Миколаївщини підозрюють у нападі на знайому
Реклама

Читайте також:

новини

Ільюк назвав непоганою ідеєю створити наглядові ради з зарплатою у КП Миколаєва: «Це вимога закордонних партнерів»

Аліна Квітко
новини

Миколаївська облрада просить Міндовкілля понизити заповідний статус частини Андріївського урочища, де вигоріло 33% лісу: для чого

Юлія Бойченко
новини

Депутати Миколаївської облради приєднали МСЕК до клінічної лікарні: до 10 січня заклад має передати усі розглянуті справи

Аліса Мелік-Адамян
новини

Облрада створить відзнаку «За захист Миколаївщини»

Володимир Коваль
новини

МСЕК у Миколаєві приєднають до обласної лікарні

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Вдарив ножем у спину: мешканця Миколаївщини підозрюють у нападі на знайому
Українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї за три тижні
На Миколаївщині судитимуть водія, якого підозрюють у смертельній аварії

Домбровська про ідею наглядових рад з зарплатою у комунальних підприємствах Миколаєва: «Навіщо це зараз?»

Ільюк назвав непоганою ідеєю створити наглядові ради з зарплатою у КП Миколаєва: «Це вимога закордонних партнерів»

2 години тому

Південноукраїнська АЕС підписала засекречений договір з будівництва інженерного захисту за майже ₴2,3 млрд

Головне сьогодні