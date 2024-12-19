За три тижні жителі Миколаївщини задекларували 70 одиниць зброї, — поліція

Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

За три тижні жителі Миколаївської області задекларували 70 одиниць зброї. Зокрема, автомати, пістолети, карабіни та боєприпаси.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Миколаївській області.

У відомстві зазначили, що після завершення воєнного стану громадяни зможуть, за бажанням, переробити цю зброю на дозволені види та офіційно зареєструвати її для використання та зберігання.

Правоохоронці нагадали алгоритм декларування зброї:

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Повідомити поліцію про наявну або знайдену зброю за номером 102. Протягом 24 годин звернутися до найближчого підрозділу поліції для декларування.

При звернені щодо декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, потрібні документи:

письмова заява;

паспорт-книжечка або ID-картка;

фотокартка розміром 3.5 на 4.5 см;

витяг про місце проживання / реєстрацію;

ідентифікаційний номер.

Після візуального огляду зброї фахівці дозвільної служби перевіряють документи, обліковують зброю та видають повідомлення про декларування. Поліцейські роз’яснюють правила безпеки, зберігання та відповідальність за порушення, а потім повертають зброю декларанту.

Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області Жителі Миколаївщини декларують зброю. Фото: пресслужба Нацполіції в Миколаївській області

Нагадаємо, що 25 листопада вступив в дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження із вогнепальною зброєю.

Слід зазначити, що за три тижні українці задекларували понад тисячу одиниць вогнепальної зброї та понад 80 тисяч боєприпасів.